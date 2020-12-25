عربيات ودوليات

واشنطن - برلين - الوكالات: طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، بعودة بلادهم للاتفاق النووي قبل اقل من شهر من وصول الرئيس المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض. ووافق 150 نائبا ديمقراطيا على خطة العودة للاتفاق النووي دون اي شروط جديدة، وهو العدد الكافي لمنع اي محاولة لعرقلة هذه الخطوة في الكونغرس وفق ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست». ورفع النواب الموافقون رسالة الى الرئيس المنتخب لاعادة بلادهم للاتفاق الذي جمع ايران والقوى الدولية «5+1» المبرم عام 2015 في عهد ادارة الرئيس باراك اوباما.

وكان الرئيس دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الايراني بشكل احادي وذلك بعد اقل من عامين على توليه الرئاسة.

وتهدف الرسالة لبث روح الاطمئنان في الرئيس المنتخب الذي ينتمي للحزب الديمقراطي بامكانية العودة للاتفاق من خلال وجود ما يكفي من الأصوات لمنع اي محاولة نقض تشريع في الكونغرس يمنع دخول الولايات المتحدة للصفقة مرة اخرى. وخلال الحملة الانتخابية، وصف بايدن قرار ترامب بالتخلي عن الصفقة بأنه «طائش»، وكتب بايدن في مقال افتتاحي لشبكة «سي ان ان» في سبتمبر «سأقدم لطهران طريقا موثوقا به للعودة الى الدبلوماسية. اذا عادت ايران الى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فان الولايات المتحدة ستنضم الى الاتفاقية كنقطة انطلاق لمفاوضات المتابعة».

الى ذلك اكد السفير الاسرائيلي في برلين ان اسرائيل منفتحة على الفكرة التي تقدمت بها المانيا بشأن اتفاق ايراني اوسع يشمل خصوصا البرامج الباليستية الايرانية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه الشهر المقبل. وقال السفير الاسرائيلي في المانيا جيريمي يسخاروف ان الدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الى توسيع الاتفاق النووي الايراني المبرم في 2015 «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وقال السفير الاسرائيلي انه ينبغي على الدول الموقعة للاتفاق ان تأخذ في الاعتبار «تورط ايران الذي يزعزع الاستقرار» في دول مثل سورية ولبنان واليمن والعراق قبل اي مفاوضات جديدة مع طهران.

