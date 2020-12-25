دوليه

أكمل مان يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة أول من أمس بفوزه المتأخر على مضيفه ايفرتون 2-0، لينضم إلى توتنهام الفائز في وقت سابق على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى 3-1، ومانشستر سيتي وبرنتفورد المتأهلين الثلاثاء.

ويشهد المربع الذهبي مواجهة قوية على ملعب أولد ترافورد بين فريقي مدينة مانشستر فيما يستضيف توتنهام على ملعبه برنتفورد في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عام 2021. وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 88 ليفتتح التسجيل عبر مهاجمه الأوروغوياني ادينسون كافاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف البديل الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن ضائع بعد دخوله إلى منطقة الجزاء وتسديده في الجهة العكسية اثر تمريرة بينية من البديل الاخر ماركوس راشفورد (90+6).

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في الدوري المحلي ما افقده صدارة الترتيب لمصلحة ليفربول وتراجعه للمركز السادس. وافتتح الويلزي غاريث بايل التسجيل بضربة رأس لعبها بطريقة ذكية في الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى بعيدا عن متناول الحارس أندرو لونيرغان، مستغلا تمريرة أمامية بعيدة المدى من زميله هاري وينكس (22).

وارتكب الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس خطأ في الخروج من مرماه ما كلف فريقه هدف التعادل بعد تمريرة من جايكوب براون إلى عمق منطقة الجزاء تابعها الإيرلندي الشمالي جوردان تومسون بتسديدة يسارية في الزاوية الضيقة (53).

واستعاد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الاسبقية بهدف بعيد المدى من المدافع الويلزي بن دايفيس من قرابة 25 مترا لامست الكرة القائم وأكملت طريقها نحو الشباك (70). وضمن توتنهام الانتصار عن طريق هاري كاين الذي سجل الهدف الثالث بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في سقف المرمى (81).

