دوليه

دكّ باريس سان جرمان شباك ضيفه ستراسبورغ برباعية نظيفة أول من امس ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وبقي سان جرمان حامل اللقب على بعد نقطة من ثنائي الصدارة، ليون وليل، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ستراسبورغ 4-0، بينها ثلاثة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة.

وبعد أن كان الشك يحوم حول مشاركته بسبب إصابة في الفخذ، بدأ المدرب الألماني توماس توخيل اللقاء بإشراك كيليان مبابي منذ البداية مع نادي العاصمة الذي استهل اللقاء بأفضل طريقة بافتتاحه التسجيل عبر ابن الـ18 ربيعا تيموتي بمبيلي (18).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 لحسم النتيجة بهدف ثان سجله مبابي. ووجه البديلان السنغالي إدريسا غاي والإيطالي مويس كين الضربة القاضية للضيوف.

