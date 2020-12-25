دوليه

يتواجد اسم الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والأميركية سيرينا وليامس ضمن لائحة المشاركين في النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، المقررة في موعدها الجديد بين 8 و21 فبراير، بحسب ما أعلن مدير أولى بطولات الغراند سلام غريغ تايلي أمس.

وشملت لائحة المشاركين جميع الأسماء الكبيرة إن كان عند الرجال أو السيدات، وأبرزهم فيدرر الذي حام الشك حول مشاركته في البطولة استنادا الى التصريح الذي أدلى به هذا الشهر حين قال إنه في «سباق مع الزمن» لكي يكون جاهزا بدنيا بعد خضوعه الموسم الماضي لعمليتين جراحيتين في الركبة.

