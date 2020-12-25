دوليه

قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية أمس إلغاء عقوبة الايقاف المفروضة على السباح الصيني سون يانغ الذي استبعد عن الأحواض لمدة ثمانية أعوام، وذلك لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له في سبتمبر 2018. وقالت المحكمة الفيدرالية في بيان إنها وافقت على الطلب «المقدم من السباح الصيني سون يانغ بسبب انحياز أحد أعضاء كاس (محكمة التحكيم الرياضي). تم إلغاء قرار كاس. سيتعين على كاس أن تحكم مرة أخرى في قضية سون يانغ بتشكيلة مختلفة» من القضاة. والانحياز الذي تتحدث عنه أعلى سلطة قضائية في سويسرا يتعلق بالتغريدات العنصرية المناهضة للصينيين لرئيس لجنة كاس القضائية الإيطالي فرانكو فراتيني. ولجأ سون (29 عاما) الى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد أن قررت محكمة التحكيم الرياضي في فبراير الماضي الإبقاء على قرار إيقافه لفشله في تقديم براهين تبرر سبب قيامه بتدمير عينة فحص المنشطات بالمطرقة لاعتباره بأن الفاحصين «لم يحترموا بروتوكول الفحص والتحقيقات» المعتمدة.