دوليه

أكد ميلان أحقيته بانهاء العام 2020 في الصدارة بفوز في الرمق الأخير على ضيفه لاتسيو 3-2 أول من أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي، ليستعيد المركز الأول من جاره إنتر الذي تصدر لساعات معدودة بفوزه الصعب على مضيفه فيرونا 2-1. في المباراة الأولى سجل الكرواتي انتي ريبيتش (10) والتركي هاكان جالهان أوغلو (17 من ركلة جزاء) والفرنسي تيو هيرنانديز (90+2) لميلان، والإسباني لويس ألبرتو (27) وتشيرو ايموبيلي (59) للاتسيو. وسينهي ميلان عام 2020 في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة مقابل 33 لإنتر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن فيرونا التاسع. وأصبح ميلان ثاني فريق في تاريخ البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل هدفين على الأقل في أكثر من 15 مباراة متتالية في عام واحد بعد برشلونة الإسباني عام 1948 (18 مباراة). وانفرد ميلان بكونه الفريق الوحيد في الدوريات الكبرى الذي لم يخسر أي مباراة حتى الساعة، مستفيدا من سقوط يوفنتوس حامل اللقب الثلاثاء اما ضيفه فيورنتنيا بثلاثية نظيفة. لم يتأخر ميلان في افتتاح التسجيل بعدما لعب جالهان اوغلو ركلة ركنية على المقاس إلى رأس ريبيتش الذي أكملها في المرمى (10). وضاعف التركي النتيجة من ركلة جزاء سددها في الزاوية العكسية للحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا (17). واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للاتسيو انبرى لها هداف أوروبا في الموسم الماضي تشيرو إيموبيلي لكن الحارس العملاق جيانلوجي دوناروما تصدى لها ببراعة لتصل إلى ألبرتو الذي أودعها في الشباك (27). وأدرك الضيوف التعادل بعد كرة بينية من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش استقبلها إيموبيلي بتسديدة يسارية “على الطاير» مرت من تحت دوناروما (59). وخطف هيرنانديز هدف الفوز حين كانت المباراة تلفظ اخر أنفاسها بكرة رأسية اثر ركلة ركنية نفذها جالهان أوغلو (90+2). -وفي المباراة الثانية قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والسلوفاكي ميلان سكرينيار إنتر للفوز السابع تواليا في البطولة بتسجيلهما هدفي الفريق في الدقيقتين 51 و69 تواليا، فيما جاء هدف فيرونا عن طريق الصربي إيفان إليتش (63). وفي بقية المباريات، لم يستفد نابولي من خسارة يوفنتوس لينفرد بالمركز الثالث فسقط متعادلا مع ضيفه تورينو بهدف لهدف ما أرجعه إلى المركز الخامس متأثرا بفوز ساسوولو على مضيفه سمبدوريا وروما على ضيفه كالياري بنتيجة واحدة 3-2، ما وضع السيدة العجوز في المركز السادس.وتعادل أتالانتا مع مضيفه بولونيا بهدفين لمثلهما، وخسر اودينيزي امام بينيفينتو صفر-2، وسبيتسيا أمام جنوى 1-2.