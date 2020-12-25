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لا أجد حل لهذا الوضع المأساوي لبعض الهيئات الرياضية الاهلية التي تدار بالريموت كنترول ... وقد يكون اتحاد القدم واسلوب ادارته خير مثال على ذلك رغم انني ادافع باستمرار عن النظام الديموقراطي في ادارة هذه الهيئات ولكن بسبب سوء اختيار الجمعيات العمومية لمجالس ادارة بعض الاتحادات الرياضية اوجد رغبة حقيقية لان نعين اشخاصا محترفين متخصصين في «ادارة كرة القدم» في لجانها المختلفة وان يقر مجلس الادارة توصياتها من غير مناقشة . ففي الاتحاد الاسترالي ذكر لي رئيس لجنة التدريب والمنتخبات (معرفة سابقة عندما زرناهم بسيدني) بأن مجلس الادارة غير معني بأخذ القرارات الفنية او القانونية او المالية وانما عليهم الاطلاع على توصيات هذه اللجان واقرارها كونها جاءت من متخصصين في هذه الامور . هذا المثال اذا اردنا ان نطبقه على هذا الاتحاد فسنجد العملية تكون بالعكس فبعض اعضاء مجلس الادارة لا يملكون الخبرة الرياضية او الكروية لادارة اللعبة فكيف يسمح لهم بأخذ القرارات المصيرية .وللعلم النظام الاسترالي مطبق في جميع الاتحادات الاوروبية حيث إننا لا نعلم اسم رئيس اي اتحاد اوروبي وانما نرى قراراتهم الفنية والادارية المحترمة والتي تطور اللعبة فنيا وليس تطوير «بدوري تصنيف» ثم ...... الخ.

فتعليقا لما حدث هذه الايام بخصوص طلب ستة اندية تأجيل بطولة كأس سمو ولي العهد تحسبا من الحالة الصحية واراحة اللاعبين من ضغط المباريات .... فلم يرد عليهم احد؟ وسمعنا موضوعاً عنصرياً حدث في مباراة الكويت والعربي بشكل مشين (يحتاج الى دليل وتحقيق).... فلم يعلق الاتحاد على ذلك، واصدروا أخيراً تعديلا على المرحلة الاخيرة لدوري التصنيف وقالوا «مباريات الاسبوع الخامس عشر... وعدد الفرق خمسة عشر... كيف؟ فالمفروض ان تكون المرحلة الرابعة عشرة وليس بالاسبوع لانه كانت تقام اكثر من مباراة في الاسبوع الواحد؟ طبعا هذا بسبب قلة الخبرة فيمن يدير لجنة المسابقات، واخيرا سمعنا ان النادي العربي لن يتعاون مع اتحاد القدم مستقبلا اذا لم يستجب لتساؤلاته ومطالبه لامور مختلفة.... أيضا لم نسمع اي رد منهم؟ نصيحتي للعربي يجب ان تحددوا ما معنى «مصطلح عدم التعاون» فلماذا لا تطلبون من مرشحكم بالاتحاد ان يستقيل كما استقال مرشح نادي الكويت والشباب. لا نريد تهديداً ضعيفاً وانما نريد Action يهز اركان هذا الاتحاد الضعيف منذ تشكيله من قبل اربعة عشرة جمعية عمومية... والله من وراء القصد.

