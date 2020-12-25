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يسدل الستار غداً على مسابقة دوري التصنيف بإقامة 7 لقاءات في الجولة الأخيرة 3 منها تحظى بأهمية كبيرة لتحديد الفريقين المتبقيين من العشرة الكبار الذين سيشاركون في دوري الدرجة الممتازة، بعد أن ضمنت أندية القادسية والنصر والكويت والسالمية وكاظمة والعربي والشباب والساحل مقاعدها في البطولة، وتأكد هبوط كل من الصليبخات واليرموك والجهراء والتضامن، فيما تتنافس أندية الفحيحيل وخيطان وبرقان على البطاقتين المتبقيتين.

ويلعب خيطان مع القادسية وبرقان مع الكويت والفحيحيل مع الساحل في توقيت واحد، بينما تقام بقية المباريات في توقيت آخر، حيث يلتقي كاظمة مع اليرموك، والسالمية مع التضامن، والشباب مع الجهراء، والعربي مع النصر. وكان الساحل استفاد من تعادله السلبي مع السالمية في الجولة الماضية ليحجز مقعده مع العشرة الكبار تاركاً البطاقتين المتبقيتين بين الفحيحيل وخيطان وبرقان.

ويمتلك الساحل صاحب المركز الثامن 17 نقطة بالتساوي مع خيطان التاسع، فيما يحتل الفحيحيل المركز العاشر برصيد 15 نقطة، وياتي برقان في المركز الحادي عشر بـ 14 نقطة.

ومع أن فوز برقان وخسارة خيطان والساحل يعني تعادل الفرق الثلاثة برصيد 17 نقطة لكن الساحل يتفوق على الفريقين بالمواجهات المباشرة كونه فاز على برقان 1-0، وعلى خيطان 3-0. ويحتاج خيطان إلى نقطة واحدة من مباراته مع القادسية، وقد يتأهل حتى في حال الخسارة إذا فشل برقان في الفوز على الكويت. والأمر ذاته ينطبق على الفحيحيل الذي يكفيه الفوز على الساحل لضمان التأهل بغض النظر عن بقية النتائج، كما قد يتأهل في حال خسارته أو تعادله وخسارة برقان أمام الكويت، بل قد يتأهل في حال خسارته بفارق هدف وتعادل برقان مع الكويت لأن فارق الأهداف يصب لمصلحته علماً بأن لقاء الفريق مع برقان انتهى بالتعادل 1-1.

ومع أن حظوظ خيطان والفحيحيل أكبر في البقاء، إلا أن برقان الذي ظهر بصورة جيدة هذا الموسم، ما زل يحتفظ ببصيص الأمل رغم صعوبة مواجهته أمام الكويت اليوم، ويحتاج فريق المدرب الوطني ماهر الشمري إلى الفوز على الأبيض مع خسارة خيطان أمام القادسية، وخسارة أو تعادل الفحيحيل مع الساحل.

ويتصدر القادسية جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر الثاني، ويحتل كاظمة المركز الثاني بـ 26 نقطة، والسالمية الرابع 25 نقطة، والكويت خامساً 24 نقطة، والعربي سادساً 22 نقطة، والشباب سابعاً 19 نقطة، والساحل ثامناً 17 نقطة، وخيطان تاسعاً 17 نقطة، والفحيحيل عاشراً 15 نقطة، ثم برقان 14 نقطة، والجهراء 11 نقطة، والتضامن واليرموك 8 نقاط، وأخيراً الصليبخات برصيد 5 نقاط.

