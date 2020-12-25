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تقام اليوم مباراتان من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة فيلتقي الكويت حامل اللقب مع العربي في 05:00 مساء، فيما يواجه كاظمة نظيره القادسية في 07:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، يأتي بعده كاظمة والعربي والقادسية بـ 5 نقاط لكل منهم، ثم الجهراء والشباب بـ 3 نقاط. وتقام البطولة بنظام الدوري من قسمين على أن يتوج باللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. في المباراة الأولى يبدو الكويت الأقرب إلى الفوز قياساً على مستوى الفريقين في المباريات الماضية إذ حقق الأبيض ثلاثة انتصارات مستحقة آخرها كان على القادسية بثلاثة أشواط نظيفة وهو ما يمنحه الأفضلية على خصمه في لقاء اليوم. وسيحاول العربي بقيادة مدربه الإيراني جواد شمامي تقديم أفضل عروضه من أجل إيقاف تقدم الكويت وهو يعول على مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم محترفه البلغاري فينيلين كادانكوف. وفي اللقاء الثاني تحتدم المنافسة بين كاظمة والقادسية اللذين يسعيان إلى منافسة الكويت على اللقب حيث ستمنح نقطتي المباراة الفائز دفعة مهمة في مشوار البطولة. ويعاني الأصفر من غياب محترفه البرازيلي ديجالما موريرا عن الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد. ويعتمد مدرب الأصفر البحريني رضا علي على لاعبيه موسى بحروه وراشد عنبر وسعد صالح وناصر دشتي. في المقابل يأمل كاظمة في تحقيق انتصار جديد والتقدم خطوة نحو مقدمة الترتيب. ويقود البرتقالي المدرب الصربي الكسندر سافينتش الذي يعتمد على نجم الفريق عبدالرحمن المطوع ومشعل العمر

