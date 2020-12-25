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تغلب العربي على التضامن 54-50 وفاز الساحل على النصر 72-68 أول من امس ضمن منافسات الجولة السادسة من القسم الثاني للمجموعة الأولى في دوري كرة السلة. ويتصدر الكويت ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من 10 انتصارات دون هزيمة، يليه الجهراء 19 نقطة، والعربي 17 نقطة، والشباب 16 نقطة، والساحل 14 نقطة، والنصر 13 نقطة، والتضامن 12 نقطة. وضمنت اندية الكويت والجهراء والعربي والشباب تأهلها إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام بلاي أوف من ثلاثة نقاط بطريقة المقص. في المباراة الأولى التي جمعت العربي مع التضامن لم يرتق المستوى إلى المطلوب الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة التسجيل بصورة كبيرة. وأنهى العربي الربع الأول لصالحه 16-13. وواصل العربي أفضليته في الربع الثاني بفضل تميز وليد البيلاني في قيادة هجمات الفريق، وعلي بوصلحة في التسجيل من أسفل السلة لينهي الربع الثاني متقدماً 30-23.

واخذ التضامن الأفضلية في الربع الثالث وسط تراجع لافت في أداء العربي الذي لم يسجل أكثر من 9 نقاط لينتهي الربع بتقدم التضامن 41-39. وشعر لاعبو العربي بخطورة الموقف ما دفعهم إلى العودة لأجواء اللقاء والسيطرة على المباراة لينهوا اللقاء لصالحهم بصعوبة 54-50. وفي المباراة الثانية تمكن الساحل من تحقيق انتصار مستحق على النصر. وانهى النصر الربع الأول متقدماً 16-15، قبل أن يأخذ الساحل الأفضلية في الربع الثاني 30-26. واستمر تقدم الساحل في الربع الثالث 52-47، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بصعوبة 72-68.

