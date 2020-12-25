دوليه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة من عمر الدوري المحلي والذي كان مقررا له يوم الإثنين المقبل. وقال اتحاد الكرة المصري إن المباراة تأجلت لأجل غير مسمى دون إبداء أسباب واضحة كما تأجل لقاء الاتحاد السكندري ضد إنبي. وقرر الاتحاد إقامة مواجهة سموحة ضد الزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة الإثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. كما تقرر إقامة لقاء الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نفس اليوم وهو المؤجل أيضا من نفس الجولة. ورغم عدم إعلان الاتحاد المصري عن سبب تأجيل القمة لكن المعلومات الواردة من الاتحاد تؤكد أن هناك توصية أمنية تسببت في تأجيل المباراة. إلى ذلك رحب الفريقان بتأجيل المباراة وإن أكدا على أنهما لم يطلبا التأجيل واستعدادهما لخوض القمة في أي وقت.