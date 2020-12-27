«خلية الأحمدي» خططت لاستهداف كنائس ومطاعم ومسجد لـ«البهرة»

الأولى

أعلنت وزارة الداخلية امس ضبط 3 اشخاص منهم حدثان والآخر بالغ يحملون فكرا متطرفا وبحوزتهم اسلحة وذخائر غير مرخصة.

وقالت الوزارة في بيان لها انه ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية المختلفة الحثيثة للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين ومواجهتهم بكل حزم تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة من ضبط شخصين من الأحداث اعمارهما 15 سنة و16 سنة وشخص آخر بالغ يحوزون اسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

واضافت: بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وبعد البحث والتحري عن الخارجين على القانون تم ضبط احد المتهمين الذي اقر انه تم التعارف على شخص من خلال احد برامج التواصل الاجتماعي وحصلت بينهما مناقشات وحوارات بينت انهما يحملان نفس الفكر المتطرف. وأشارت إلى انه بعد عمل المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخصين آخرين احدهما حدث يحملان نفس الفكر المتطرف وبعد اخذ الاذن القانوني اللازم تم تفتيش منزلهما وتم العثور على اسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات واجهزة تصوير.

وبينت الوزارة انه بمواجهتهما بما نسب اليهما اقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر، حيث تمت احالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت وزارة الداخلية أولياء الامور إلى ضرورة الالتفات إلى الابناء والتقرب اليهم وسماع همومهم ومناقشتهم ونصحهم ومتابعتهم عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والافكار المتطرفة والمواقع التي تدعو إلى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.

واكدت مصادر لـ«النهار» ان الأجهزة الأمنية توصلت إلى ان الخلية التي اطلق عليها إعلامياً «خلية الاحمدي» تضم حدثين يحملان فكرا «داعشيا» وأنهما خططا للقيام بأعمال ارهابية خلال عطلة نهاية العام الميلادي وذلك باستهداف كنائس ومطاعم خلال احتفالها بالعام الجديد ومسجد «البهرة» في العارضية.

وقالت المصادر: ان المتهم البالغ «الثالث» هو والد المتهم الأول والذي عثر على الأسلحة بمنزله دون حصوله على ترخيص بها.

واشارت إلى ان التحقيقات معهما كشفت انهما يتواصلان مع اطراف خارجية ذات علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية «داعش» عبر لعبة «بوبجي» الالكترونية حيث استغلوها كوسيلة للاتصال فيما بينهم خشية كشف مخططاتهم عبر رصد الاتصالات والرسائل الهاتفية.

ولفتت المصادر إلى انه بتفتيش منزل احد الحدثين في منطقة الفحيحيل تم العثور على 3 رشاشات اوتوماتيكية تعود ملكيتها لوالده وهو نائب سابق بالاضافة إلى اعلام لـ«داعش» وايضا «لاب توب» تم التحفظ عليه وتحليل بياناته، موضحة انه تم الافراج عن 3 احداث آخرين بعد التحقيق معهم حيث تبين انه لا علاقة لهم بمخططات صديقيهما الحدثين وأنهم كانوا فقط يلعبون معهم الالعاب الالكترونية.