الأولى

حذرت مصادر معنية من تأخر الحسم بشأن قانون الدين العام الذي طال انتظاره، مع اقتراب وتيرة الاحتياجات الحكومية من مستوى الملياري دينار شهرياً، بالغة 1.8 مليار لسد الاحتياجات الأساسية، مثل الرواتب والدعومات وغيرها، في وقت لا تُحَصل فيه الحكومة من مواردها النفطية وغير النفطية سوى 800 مليون، في حين ان سيولة الاحتياطي العام لا تتجاوز الـ1.6 مليار دينار، ما يضع الحكومة في أزمة مالية حادة خلال شهرين. (طالع ص 06)

ووفقاً للأرقام المتاحة، تصل الإيرادات النفطية الى حدود مليار دينار شهرياً، على أساس 50 دولاراً للبرميل وتصدير قرابة 2.2 مليون برميل يومياً، صافي الايرادات منها بحدود 600 مليون دينار شهرياً مع استبعاد كلفة الانتاج ومصاريف البيع. ومع إضافة 200 مليون دينار متوقعة يتم تحصيلها من الايرادات غير النفطية، تكون الحكومة في وضع لا تحسد عليه، وهو ما يعني أن الحكومة بحاجة إلى ما يقارب المليار دينار شهرياً لسد احتياجاتها الأساسية. ووفقاً لهذا السيناريو فإن مساندة سيولة الاحتياطي العام للايرادات قد لا تكفي شهرين.

وقالت المصادر لـ «النهار» ان حلين لا ثالث لهما حالياً لتخطي أزمة السيولة، برميل بـ80 دولاراً أو معالجات حقيقية في مجال الاصلاح المالي والاقتصادي أو الاتجاه سريعاً نحو إقرار قانون الدين العام بتوافق مع مجلس الأمة