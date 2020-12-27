الحمد: أحد المنسحبين من «المالية» يسعى إلى رئاسة اللجنة

الأولى

أكدت مصادر برلمانية ان انسحاب النواب محمد المطير وبدر الداهوم واسامة الشاهين من اللجنة المالية لن يعطل عمل اللجنة وانه سيتم انتخاب ثلاثة اعضاء آخرين في الجلسة المقبلة، مشيرة الى ان اللجنة مؤلفة من سبعة اعضاء، وتستطيع ممارسة عملها وعقد اجتماعاتها بأربعة اعضاء وهو النصاب الكافي.

وقالت المصادر ان الانسحاب ليس له داع سواء كان احد النواب المنسحبين رئيسا ام لا، لان عمل اللجنة هو انهاء تقارير القوانين وارسالها الى المجلس الذي يقرر فيها الرأي النهائي.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة النائب احمد الحمد ان هذا الانسحاب لا داعي له، قائلا: يبدو ان احدهم كان يهدف الى رئاسة اللجنة من اجل دخول اجتماعات مكتب المجلس لتمثيل وجهة نظر كتلته، وحين تيقن من ضياع الرئاسة انسحب الثلاثة، ضاربين عرض الحائط بما يدعون من مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الاقلية في ابداء آرائها.

واوضح الحمد في تصريح لـ«النهار» انه دعى الجميع لاجتماع اللجنة في الواحدة ظهرا وبدأ في حينه برئاسة الاكبر سنا وبنصاب كامل، الا ان المنسحبين اتوا متأخرين 15 دقيقة، في تزامن مع انتخاب مقرر اللجنة وعرض عليهم مسألة الترشح، الا انهم طلبوا تثبيت اعتراضهم على آلية ادارة الاجتماع وما جرى فيه من انتخاب المقرر والرئيس.

وبين: الاتهام الذي تضمنه بيان انسحابهم مرفوض ولا مبرر له، وتم فيه زج نواب جدد وانا منهم باتهامات، والتعميم دون تحديد أو دقة في بيانهم يعكس حالة الجبن في توجيه الاتهام لمن ادعوا بوجود شبهات تعتريهم، ومن الواضح ان هناك مرجعا فكريا يقود المجموعة ودفع بهم للانسحاب واصدار البيان وهو من كتب البيان نيابة عنهم لانه نفسه واضح في البيان.

واشار: اذا كانوا يتهمون اعضاء اللجنة بعدم الاهلية او وجود شبهات فهم بذلك يدينون انفسهم لان منهم من تحيطه شبهة مالية ومن تخصصه شريعة واخر قانون، في حين انا مهندس ولدي اعمال في القطاع الخاص لاكثر من 20 سنة وانا اكبرهم سنا، معيبا عليهم اتهام النواب بشكل عام في ذممهم ودون ادلة.

وقال الحمد: المنسحبون اخوة لنا في نهاية المطاف ونتمنى منهم التراجع عن الانسحاب، لان من له نية العمل سيجتهد ويواجه رغم الظروف ويؤدي دور الاقلية الذي يمثل صمام العمل الديموقراطي البرلماني، وسواء قرروا العودة او المضي بالانسحاب فإن المجلس سيقوم باللازم وينتخب بدلاء عنهم لشغل عضوية اللجنة.

وتساءل الحمد: لماذا لم نر نفس قرار الانسحاب في اللجنة التشريعية، فنفس الظروف التي في المالية توجد في التشريعية، لكن الاخوة هناك يستشعرون المسؤولية الديموقراطية والدور المفصلي للاقلية المعارضة وقرروا المواجهة بدلا من الانسحاب السهل.

ولفت الحمد الى ان اللجنة ستجتمع هذا الاسبوع وستضع اولوياتها، وسنطلب لقاء وزير المالية لمعرفة تصوره حول الاصلاح الاقتصادي لنقوم نحن لاحقا بدورنا اللازم في الاصلاح من وجهة نظر نيابية، وسنأخذ في الحسبان معالجة ديون المواطنين وقروضهم وحماية وتهيئة الظروف لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سنهتم بموضوع المنطقة الاقتصادية الشمالية المعروفة بمدينة الحرير. من ناحيته، قال مقرر اللجنة التشريعية مهند الساير لـ«النهار»: اجتمعنا لتحديد الاولويات وهناك اتجاه نحو تأطيرها في قوانين العفو والجرائم الالكترونية وصون الحريات والحبس الاحتياطي والانتخاب وحماية الجنسية، وخطاب رئيس الحكومة الذي حدد فيه اربع اولويات بافتتاح الفصل التشريعي لا يعنينا فنحن النواب نمثل الاغلبية ولدينا اجندة وطنية لاقرار قوانين تعيد للمواطن حريته وكرامته وحقه في المشاركة السياسية وادارة شؤون البلاد واحياء الرأي العام لمحاسبة كل السلطات ومواجهة الفساد.

وشدد الساير بقوله: نراقب تأخر الحكومة في تقديم برنامج عملها، وان طالت المدة فقد تكون هذه الرصاصة الاخيرة في نعش الحكومة، وما جرى في اللجنة المالية من انسحابات لا اعتقد انه سيلقي بظلاله على اللجنة التشريعية بانسحابات مشابهة فنحن نعمل ونواجه وقادرون على تحقيق تطلعات الشعب، اما مسألة الاستجوابات فلا يجوز الاتفاق عليها داخل كتلة المعارضة ولا يوجد توجه بان يكون لنا اجندة لاستجواب رئيس الوزراء فقط، فان قصر او اهمل او فسد وزير ما فلن يتأخر اي منا بالاستجواب سواء باتفاق كتلة المعارضة او دونه.

من جانبه، قال النائب فايز الجمهور: علينا ان نستفيد ونعتبر من الدروس السابقة في العمل البرلماني والسياسي وما لا يدرك كله لايترك جله، والى الان نملك اغلبية ولابد ان نحافظ عليها ونستطيع من خلالها إقرار وتعديل كثير من القوانين التي تخدم الشعب. بدوره تابع النائب د. عبدالكريم الكندري موضوع الصندوق الماليزي بتوجيه عدة أسئلة لرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية عن مدى صحة وجود تفاوض لاغلاق القضية مقابل دفع مبلغ تعويض من قبل الكويت وعن اجراءاتهما تجاه من تورط أو شارك من القياديين والموظفين في تسهيل هذه الجريمة مع المتهمين بها.