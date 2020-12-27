5 مخالفات و13 إنذاراً وإغلاق مقهى في الفروانية

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي في طوارئ فرع بلدية محافظة الفروانية جولة ميدانية من قبل النوبة (ج) على المحال والأسواق المركزية ومحال التجزئة والأسواق الموازية والمجمعات التجارية ورصد وازالة الاعلانات العشوائية بالشوارع والساحات بمنطقة الفروانية. واسفرت الجولة عن الكشف على 30 محلا وتحرير 5 مخالفات لعدم تجديد رخصة الاعلان، واقامة اعلان بدون ترخيص فضلا عن ضبط مقهى تقدم الشيشة بالمخالفة لتعليمات السلطات الصحية وقد تم رفع طلب أمر غلق تمهيدا لاغلاق المقهى وتوجيه 13 إنذارا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي وازالة 12 اعلانا مخالفا والتعامل مع 6 شكاوى تم تلقيها عبر الخط الساخن.

