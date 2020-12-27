معرفي: وكالة خليجية للسكك الحديد

وطن النهار

شارك وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله معرفي في الاجتماع الـ22 لوزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لمناقشة التوصيات والاقتراحات وما يستجد من أعمال التي تم رفعها من قبل وكلاء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم نهاية الاسبوع الماضي عن طريق تقنية «الأونلاين».

وقال معرفي في تصريح صحافي، ان هذا الاجتماع مكمل للاجتماعات السابقة لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون للوقوف على اخر ما تم الاتفاق عليه من توصيات واقتراحات تهدف لما فيه خير ومصلحة دول المجلس تنفيذا لرغبات قادة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز التعاون المشترك وتبني المشاريع ذات الصلة والنفع المشتركة.

وأوضح معرفي أنه تم اقرار جدول الأعمال بالصيغة التي اقترحتها الأمانة العامة مع اضافة بحث امكانية الاستفادة وتوسيع الدراسات الاستشارية الخاصة بأنماط النقل الذكي لتغطي كل دول المجلس وكذلك التنسيق المسبق لوزراء دول المجلس قبل الاجتماعات الاقليمية والزيارات الاستطلاعية فيما بينهم.

وأشار معرفي انه تم الحديث عن إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وتمت التوصية بالموافقة على ماتضمنه التقرير النهائي للدراسة بحيث يكون اسم الهيئة المقترحة هو (الوكالة الخليجية للسكك الحديدية) والهيكل التنظيمي والمقر الخاص بالوكالة بالاضافة الى مناقشة العديد من الموضوعات كالخطة التشغيلية للمشروع والجدول الزمني.

واضاف بأنه تمت مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بالنقل البحري واعتمادها كالشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة البحرية الصغيرة والنموذج الموحد لرخصة القيادة واعتماد التحديثات على القواعد والتعليمات الخاصة بالموانئ اضافة الى التحديثات على لائحة سلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، وكذلك مناقشة عدة مواضيع للنقل البري بين الدول ومن أهمها تعديل مسمى قانون النقل البري الدولي بين دول المجلس ليكون (نظام) على ان يتم العمل به لمدة عام كدليل استرشادي واعتماد التوصية في الاجتماع القادم.

