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تتهمه بهدر المال العام في «التربية»

«نزاهة»: إحالة إشرافي سابق إلى النيابة


كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن احالة اشرافي سابق في وزارة التربية الى النيابة العامة بتهمة هدر في المال العام.
واكدت نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها، فقد تم أحالت اشرافي سابق بوزارة التربية الى النيابة العامة بتهمة هدر في المال العام.
وأشارت نزاهة الى عزمها مواصلة الجهود والاجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.


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