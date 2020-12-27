«طالب العلم» تحمّلت سداد الرسوم الدراسية لـ 1353 طالباً

وطن النهار

أعلن مدير لجنة طالب العلم بالانابة خالد الكندري أن اللجنة ساهمت في تسديد الرسوم الدراسية لـ 1353 طالباً داخل الكويت خلال عام 2020 منهم 347 طالباً يتيماً، و1006 من شريحة ضعاف الدخل.

وحول المراحل التعليمية للطلاب المستفيدين الذين شملتهم المساعدات قال الكندري: ساعدنا 481 طالباً في المرحلة الابتدائية، 523 طالباً في المرحلة المتوسطة، 349 طالباً في المرحلة الثانوية. وأوضح أن اللجنة تتلقى طلبات المساعدة حاليا «عن بعد» من خلال الروابط الالكترونية ثم تقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق، والتأكد من الأوراق الثبوتية، بعدها يتم ترتيب الحالات المستوفاة للشروط فتكون الأولوية للطلاب الأيتام، ثم لأبناء الأسر التي يعاني عائلها من مرض يمنعه من طلب الرزق، ثم أبناء الأسر ضعاف الدخل.

وبين الكندري أن تسديد الرسوم الدراسية للطلبة المستحقين يكون بشكل مباشر من خلال «شيك» باسم المدرسة، ونتعاون مع أكثر من 70 مدرسة وجهة تعليمية داخل الكويت. مؤكدا أن اللجنة مستمرة في استقبال التبرعات لمشروع كفالة طالب العلم خاصة أن آلاف الطلبة داخل الكويت ينتظرون من يمد اليهم يد العون ويعيدهم الى الدراسة التي حرموا منها بسبب عدم قدرة الأهل على دفع الرسوم، مبيناً أنه يمكن للمتبرع أن يكفل تعليم طالب لمدة عام، أو يساهم بما تجود به نفسه، كما أن الاستقطاع الشهري متاح للمشروع كل قدر استطاعته. وحث الكندري مؤسسات القطاع الخاص المساهمة في تسديد رسوم أبناء الأسر المتعففة داخل الكويت وذلك ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية، داعيا الراغبين في التبرع من الأفراد والمؤسسات الاتصال على الخط الساخن 1800082 أو زيارة لجنة طالب العلم بمنطقة الروضة.

