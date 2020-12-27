أرحمه رئيساً لمجلس أمناء «جامعة الخليج»

وطن النهار

عيّن مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نواف أرحمه ليكون الرئيس الجديد لمجلس أمناء الجامعة. يتمتع أرحمه بمسيرة مهنية حافلة في مجالات متعددة كالاتصالات والخدمات المصرفية الاستثمارية وقطاعات التعليم. اذ اثبتت انجازاته حنكة ومهنية عالية في مجال الأعمال وموهبة فذة في ايجاد الفرص الجديدة للتنمية والتطوير.

وقد حصل أرحمه على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الكويت ودرجة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة ستانفورد للدراسات التجارية العليا في الولايات المتحدة. وقد اعتلى رئاسة مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بعد عدد من السنوات من عضويته في المجلس وفي هذه الأثناء تمكنت الجامعة من تحقيق عدد من الانجازات المميزة، من أبرزها تصنيفها ضمن قائمة الجامعات العالمية للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نواف أرحمه بأنه يتطلع للقيام بدوره في قيادة الجامعة نحو المزيد من التطور والتقدم. وأكد بأنه يهدف الى تعزيز مساهماتها في المجتمع من خلال تقديم برامج أكاديمية جديدة وتوسعة نطاق البحث العلمي وتطوير جودة التعليم.

وفي الوقت الحالي، ينتمي أرحمه الى عضوية العديد من المجالس بما في ذلك رئاسة شركة مجموعة التعليم القابضة وشركة اياس للتعليم الأكاديمي والتقني والعالي كنائب الرئيس والرئيس التنفيذي، الى جانب رئاسة مجلس ادارة شركة آفاق للخدمات التربوية.

