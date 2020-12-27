مكرم: عودة المصريين في الإمارات حال تعذر الطيران للكويت

وطن النهار

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، انه تم تسكين أكثر من 550 شخصا حتى الآن من المصريين العالقين فى الامارات، بسبب غلق الكويت مطاراتها. وقالت، ان هناك 2010 من المصريين العالقين في الامارات العربية انتظارا لفتح الكويت أبوابها مرة أخرى، مضيفة: كان لدينا ارادة كبيرة لمساعدة المصريين العالقين، متابعة: لجأنا الى وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل مساعدة العالقين. وتابعت: «معظم المصريين توجهوا الى الامارات حتى تكون هى الدولة الوسيطة من أجل الوصول الى الكويت، ولكن مع قرار الكويت بغلق المطارات والمجال الجوي بقي المصريون عالقين بالخارج، معقبة: وصل لنا العديد من المناشدات من المصريين بالخارج من أجل سرعة الحل، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن أن تتحمل كل هذه الكلفة الضخمة، منوهة الى أن الدولة المصرية قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الاغلاق في 1 يناير. وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، أن الوزارة فعلت مبادرة «خلينا سند لبعض» من أجل تجميع الأموال لحماية المصريين في الخارج، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال اليه لتمديد اقامة المصريين بالفنادق، لافتة الى أنه حال تمديد اغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد الأول من يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة ومصر للطيران لاعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه الكلفة لفترات طويلة.