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وطن النهار

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«النجاة» تطرح المرحلة الثانية من «دفئاً وسلاماً»


طرحت جمعية النجاة الخيرية على اهل الخير المرحلة الثانية من حملة «دفئاً وسلاماً» والتي تستهدف من خلالها جمع مبلغ 50 الف دينار لتوفير مستلزمات الشتاء من الكسوة ووسائل التدفئة والغذاء والدواء للأسر المستفيدة داخل الكويت وللاجئئن والنازحين والمتضررين في كل من اليمن، الأردن، وتركيا، والبوسنة، البانيا، وتشاد. وقال رئيس قطاع المصارف والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب: آلاف اللاجئين ينتظرون دعم اهل الكويت الذين جبلوا على اغاثتهم في شتى الدول، وبدورنا نعمل في الميدان بالتعاون مع الجمعيات الرسمية وبالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية ونحرص على تقديم الاغاثة العاجلة للمستفيدين.


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