«ضمان»: 3 مستشفيات و15 مركزاً لعلاج المقيمين

وطن النهار

افتتحت امس شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في منطقة الضجيج، الذي يقدم خدماته لسكان محافظة الفروانية وهو ثالث مركز يتم افتتاحه من ضمن شبكة مراكز تغطي جميع محافظات الكويت. يمثل الافتتاح خطوةً مهمة نحو تحقيق استراتيجية الشركة الرامية الى خدمة المناطق عالية الكثافة السكانية للمساهمة في تسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الصحية.

وفي الوقت الحالي، تقوم شركة ضمان بتشغيل مركزين للرعاية الصحية الأولية في منطقتي حولي والفروانية كما تخطط لافتتاح مركزين آخرين للرعاية الصحية الأولية في محافظتي الأحمدي والجهراء وبذلك تتم تغطية جميع محافظات الكويت للمرحلة الأولى بعدد خمس مراكز صحية رئيسية. ومن المقرر ان يبدأ المركز الصحي الجديد في منطقة الضجيج باستقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين بداية يناير 2021. هذا ويمتاز المركز الصحي بأنه يمتد على مساحة 2,770 متر مربع ويضم 16عيادة طب اسرة، 6 عيادات اسنان، وغرفة اشعة اسنان بانورامية، و5 عيادات اطفال، و5 غرف معالجة، و3 غرف ملاحظة، ومختبراً، وصيدلية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس ادارة ضمان مطلق الصانع: «مع تأسيسها بموجب قرار وزاري، شركة ضمان هي اول شركة للرعاية الصحية يتم تأسيسها وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) على مستوى الشرق الأوسط، وهي جزء رئيسي من خطة التنمية الوطنية للكويت «كويت جديدة 2035». يسعدنا ان نعلن عن افتتاح ثالث مراكز شركة ضمان للرعاية الصحية الأولية في البلاد لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة للسكان. هذه المراكز هي عنصر اساسي من خطتنا لتأسيس منظومة صحية متكاملة والتي تشمل ثلاث مستشفيات و15 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية للمقيمين في جميع محافظات الكويت لتحقيق استراتيجية الكويت الوطنية للرعاية الصحية.» من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «ضمان» الدكتور محمد القناعي: «يعتبر افتتاح مركز الضجيج اضافة نوعية للخدمات الصحية الأولية في الكويت اذ ان استراتيجية ضمان هي التركيز والاستثمار في الرعاية الأولية لما لها من اهمية في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية والتحكم في النظام الصحي بشكل عام، اذ حرصت ضمان بالاستعانة بكوادر فنية وادارية وطبية يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية لضمان تقديم خدمات بمستوى عال. ويعتبر مركز الضجيج ثالث مركز صحي ضمن شبكة مراكز سيتم افتتاحها قريبا ان شاء الله وحرصنا على اختيار المواقع التي بها كثافة سكانية عالية من الشريحة المستهدفة لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية. ونسعى في ضمان على حصول جميع مراكزنا على الاعترافات العالمية للجودة كما تخضع كوادرنا الطبية والفنية لبرامج تدريبية مستمرة. ختاما اشكر ادارة التراخيص الصحية بوزارة الصحية لتعاونهم مع هذا المشروع الوطني والذي سيحقق نقلة نوعية لمستوى الخدمات الصحية بالكويت والذي سيقلل الضغط الاداري والمالي على وزارة الصحة بنقل اكثر من مليونين شخص من مرافق وزارة الصحة الى مرافق ضمان دون تحمل وزارة الصحة لمصاريف علاجهم في الخدمات الصحية الأولية والثانوية».

وامتثالاً للاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة في الكويت لمواجهة جائحة «كورونا»، اقتصر افتتاح مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في الضجيج على عدد محدود من الحضور من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية في ضمان. يذكر انه منذُ بداية الأزمة، واصلت شركة ضمان اعمالها في جميع مرافقها خلال جميع مراحل جائحة كورونا مع اتخاذها التدابير الوقائية اللازمة وأكدت استمرارية التزامها التام بتعليمات وزارة الصحة لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الآمنة للمقيمين في جميع انحاء الكويت. وخلال شهر ديسمبر، بادرت شركة ضمان باطلاق فحص فيروس كورونا عن طريق اللعاب بدلاً عن الفحص التقليدي عن طريق المسحة الأنفية البلعومية.

