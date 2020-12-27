«مؤتمر الأوبئة» ناقش 13 ورقة علمية حول مواجهة الجوائح

وطن النهار

قال رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية د. محمد الجار الله ان المنظمة ماضية لتحقيق اهدافها في ابراز تعاليم الدين الاسلامي لعلاج الأمراض البدنية والنفسية.

ولفت الى ان المنظمة تعزز التعاون مع الهيئات والجمعيات الوطنية والاقليمية والدولية التي تعنى بربط الدراسات الطبية بالقيم التي ارتكزت عليها الحضارة الاسلامية وتعاليم الدين، وكذلك نشر المفاهيم العلمية والأخلاقية.

جاء ذلك في معرض كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي عن: «الأوبئة في الحضارة الاسلامية وكيفية التعامل» معها والذي بدأ فعاليته اول من امس الجمعة، حيث افاد بان جائحة «كورونا» اخذت بعدا غير مسبوق في تاريخ الجوائح بالنظر الى اعداد المصابين وسرعة الانتشار والتي انعكست على العالم اجمع وأثرت على العلاقات الانسانية والمجتمعية بكل مستوياتها والاصابة بالشلل والارتباك بين العديد من القطاعات والفعاليات الجماعية واثرت على المشاريع الاقتصادية والتنموية للدول.

وأضاف ان هذا المؤتمر يخلق منصة لالقاء الضوء على تجارب الدول الاسلامية والعالم في مواجهة الجائحة ومقاصد الشريعة الغراء وأحكامها في زمن الجوائح والاوبئة، وابراز ما ذكره علماء المسلمين حول الأوبئة والذي يرقى ان يكونوا ذوي الفضل والسبق في بزوغ علم الأوبئة كعلم منفصل له قواعده وتصنيفاته.

وذكر ان المؤتمر يتطرق لآثار الجائحة على الأسرة والمجتمع وعن الجانب الشرعي الديني وتحسين سلوكيات البشر في مواجهته، والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية وتبيان مداخل الفساد في منظمات الرعاية الصحية في هكذا ظروف عصيبة وطارئة، كذلك عن طرق الوقاية من ضرورة توفير لقاح والطعام للبشر قاطبة لكي لا يكون في خطوة الأغنياء فقط.

وأضاف الجار الله ان هذا المؤتمر سيتوج بوثيقة جامعة مانعة لكل جوانب الموضوع توضع بين يدي المختصين وصناع القرار.

وعبر عن خالص اعتزازه بالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي بجدة، والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على تعاونهم وكرمهم ما كان له اكبر الاثر في الاستدامة وحيوية تعاونهم في استمرارية عمل المنظمة.

تجدر الاشارة ان المؤتمر ناقش امس 13 ورقة علمية عبر 4 جلسات علمية وبمشاركة مشايخ وعلماء في الفقه الشرعي والطب والصحة العامة للخروج بالتوصيات والوثيقة الاسترشادية النهائية.

