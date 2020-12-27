بطاقات خاصة للمرضى الذين يعالجون بالستيرويد

وطن النهار

أعلن رئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى الصباح د. عادل رضا عن اصدار بطاقات خاصة للمرضى الذين يتعالجون بالستيرويد بصورة منظمة قريبا.

وقال رضا في تصريح صحافي ان هذه البطاقات خاصة في حالات الطوارئ المرضية وتحتوى على تعليمات طبية خاصة للتعامل مع هؤلاء المرضى، لافتا الى ان هذه البطاقات ستحتوى ايضا على «باركود» الكتروني به البروتوكولات العالمية المعتمدة.

وأضاف ان هذا الاصدار سيكون خاصاً للمراجعين في منطقة الصباح الصحية.

وأكد ان هذه البطاقات تساعد في التنبيه تجاه المرضى المعتمدين على الستيرويد بسبب قصور الغدة الكظرية وعلى التأكد من ان حالتهم الطبية معروفة للمسعفين وغيرهم من المهنيين الطبيين، ما يسمح لهم بتقييم الحالة وتشخيصها بسرعة، وبالتالي يزودهم بأفضل علاج بشكل دقيق وسريع ومناسب.

وشدد رضا على اهمية هذه البطاقات في تنبيه وتثقيف مقدمي الرعاية والمعلمين والأصدقاء وأولياء الأمور في حالة المريض وما يجب القيام به في حالات الطوارئ حيث يلزم اتخاذ اجراء فوري.

