العسعوسي: إجراء 200 عملية لمرضى العيون في اليمن

وطن النهار

دشنت جمعية العون المباشر - مكتب اليمن، مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 66 لازالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مديرية المسيمير بمحافظة لحج والذي يستهدف اجراء 200 عملية وفقا للخطط البديلة لنظام المخيمات في ظل جائحة «كورونا».

وقالت المتخصصة في مجال العمل الانساني المدير الاقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي ان مخيمات نور العون المجانية، توفر الخدمات الصحية مجانا للفئات الأشد احتياجا في مناطقها دون تحملها تكاليف العلاج وعناء التنقل لمراكز المحافظات، تنفيذا للهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة 2030 في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق الصحة الجيدة للجميع.

وأكدت حرص العون المباشر على الاجراءات الوقائية من جائحة «كوفيد - 19» بتنفيذ المخيمات وفق نظام الخطط البديلة والتي تتضمن اجراء ما يتراوح بين عشرين الى ثلاثين عملية في اليوم الواحد.

وقال منسق مخيمات نور العون الطبية بمكتب العون المباشر فريد الدهمشي ان المخيم سيجري 200 عملية لازالة المياه البيضاء وزراعة العدسات خلال الفترة من 11 23 ديسمبر 2020. وذكر ان المخيم يعتزم اجراء فحوصات مخبرية لـ 260 شخصا، ومعاينات باطنة لعدد 200 شخص وصرف علاجات لمرضى العيون لـ 200، وعلاجات العمليات ونظارات شمسية لعدد 200، كما يستهدف التوعية والتثقيف باصابات العيون لعدد 250 وفقا للخطة البديلة للمخيمات واتباعا للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وأشار الدهمشي الى ان المخيم ينفذ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة العامة والسكان ومكتبها في محافظة لحج والسلطة المحلية، ومؤسسة العيون الطبية، ومستشفى المسيمير الريفي، مخيمات النازحين، ومستوصف العين.

