الشمري: 30 ألف فني ومساعد مهندس ينتظرون عودة البدلات

وطن النهار

دعا رئيس نقابة مساعدي المهندسين فيصل عبدالعزيز الشمري الحكومة الجديدة الى النظر الى الفئة الأكبر في القطاع الهندسي بجميع وزارات الدولة التي تنتظر اقرار الكثير من المستحقات والامتيازات العالقة. وقال في تصريح صحافي ان الفنيين ومساعدي المهندسين في جميع الوزارات يأملون من الوزراء الجدد المضي باعادة حقوقهم او الحقوق التي تم تجميدها من دون وجه حق وللأسف بعض الوزراء في السابق انتهج نهجا سيئا بالتنقيص على الموظفين في رواتبهم وكوادرهم وتجميد بعض العلاوات المستحقة على سبيل المثال ( علاوة العيار ) في وزارة الكهرباء والماء والتي حاولنا في فترة تولي د. خالد الفاضل حقيبة وزارة الكهرباء والماء اعادتها لولا تعنت ديوان الخدمة المدنية وأيضا بعض العلاوات الأخرى المستحقة في اغلب الوزارات مثل علاوة بدل طعام وضوضاء وبدل شاشة والتي بعضها لا يتجاوز الـ 10 دنانير.

وناشد الشمري نواب مجلس الأمة ان يلتفتوا لهذه الفئة التي تجاوزت الـ 30 ألف موظف في كل قطاعات الدولة وتشريع القوانين لحمايتهم وحماية حقوقهم، واقرار تشريعات ومطالب طال بقاؤها في ادراج ديوان الخدمة المدنية يجب ان تظهر وترى النور ويتم اقرارها. وأوضح ان لدى النقابة العديد من المطالب منها التأمين الصحي وبدل الخطر وخاصة للفنيين في وزارة الكهرباء بكل تخصصاتهم والميكانيكا في كل تخصصاتهم لما يتعرضون له من خطر في التشغيل والصيانة وأيضا هناك مطالب مالية في عدم انتقاص العلاوات وعدم المساواة في الرواتب بين الفنين في جهتين مختلفتين، نشاهد على سبيل المثال في وزارة المواصلات استقالات عدد كبير من الفنيين ومساعدي المهندسين بسبب مضايقتهم في صرف علاواتهم والتنقيص عليهم ما جعل وزارة المواصلات من الوزارات الطاردة للفنين ومساعدي المهندسين وللأسف هناك بعض الوزارات بدأت تسير على هذا النهج وتصلنا العديد من الشكاوى في هذا الخصوص. واختتم الشمري تصريحه بقوله: كلنا امل في عهد جديد يعيد للعامل الوطني حقوقه كاملة غير منقوصة وأن تكون هناك بيئة عمل مناسبة في كل وزارات الدولة وأن يكون للنقابات دور فاعل في هذا المجال وتتعاون جميع الجهات مع النقابات العمالية التي تمثل الموظفين.

