اختبارات الوظائف الإشرافية التعليمية تنطلق اليوم

وطن النهار

تنطلق صباح اليوم، اختبارات الوظائف الاشرافية التعليمية (موجه فني ومدير مدرسة ومدير مساعد)، لتشمل نحو 2000 تربوي مرشح للترقي للوظائف الاشرافية للتقدم للاختبار الخاص بهذه الوظائف، فيما انتهت وزارة التربية من تحديد المراقبين واعداد اللجان الخاصة بالمقابلات وتجهيز قاعات ومختبرات مركز التدريب والتطوير بالجابرية لاستقبال المتقدمين على مدى الفترتين الصباحية والمسائية. في سياق آخر، وفي خضم التطورات حول ظهور سلالة جديدة من كوفيد 19 في بعض الدول وما ترتب عليها من اجراءات جديدة طرأت على الساحة الكويتية، يجتمع وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف صباح اليوم في مكتبه اجتماعا موسعا مع القيادات التربوية لمناقشة المستجدات ومناقشة ابرز الملفات التربوية الهامة للعمل فيها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التقارير المرفوعة من الوكلاء المساعدين. وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان الوزير المضف سيبحث مع القيادات ملفات المرحلة المقبلة التي تساهم في استقرار الميدان التربوي في مقدمتها تسكين الشواغر من الوظائف الاشرافية وتحديد آليتي الاختبارات الالكترونية والورقية وفق ما تتطلب العملية التعليمية، مبينة ان مديري عموم المناطق التعليمية سيحضرون جانبا من الاجتماع.