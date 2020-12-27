«التقدم العلمي» تدعم المسابقة الهندسية الثامنة

وطن النهار

أعلنت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عن مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدعم المسابقة الهندسية الثامنة لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس وزارة التربية والتي تنطلق في بداية شهر يناير 2021 وتنتهي في شهر ابريل 2021م. وذكر مقرر لجنة المسابقة د. سلطان شفاقة العنزي ان المؤسسة تهدف من خلال هذا الدعم الى تعزيز روح الالهام بثقافة الابتكار فى المجالات الهندسية وتشجيع افكار طموحة تسعى الى تحقيقها عملياً مشيراً الى ان فكرة المسابقة لاقت قبول كثير من المدارس ومن هنا استطاعت الكلية الحصول على دعم المؤسسة التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال الاختراعات والابتكارات لما لها من اهمية فى تطوير وتنمية المجتمع وتشجيع المشاركين للوصول الى العالمية كما انها تحفز تنمية القدرات البشرية والمشاريع المختلفة التي تتميز بأفكار تقنية حديثة.