وزير الداخلية: لا استثناءات في القبول بالأكاديمية

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ان اكاديمية سعــد العبدالله للعلــوم الأمنية مصنع الرجـال وصرح لبناء كوادر امنية متحصنة بالعلم والتدريب لمواجهة جميع التحديات والتغيرات الطارئة على كل الأصعدة، لافتاً الى ان الأكاديمية مؤسسة علمية امنية شامخة حملت على مر السنين تجهيز واعداد رجال شرطة مؤهلين لتحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ولديهم القدرة على التعامل الراقي مع الجمهور.

وشدد على انه لا استثناءات في اختيار الطلبة المقبولين بالأكاديمية وتطبيق القرعة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والحيادية والعدالة، مشيراً الى ان المؤسسة الأمنية لا تألو جهداً في توفير الرعاية الكاملة لأبنائها الطلبة الدارسين ايماناً منها بأن تطوير الجهاز الأمني ينطلق من تنمية العنصر البشري واكسابه الخبرات والمهارات وخضوعه للتدريب المستمر لمواجهة جميع المستجدات.

جاء ذلك خلال اولى جولاته التفقدية لقطاعات وزارة الداخلية، والتي استهلها بأكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية، رافقه خلالها عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ذوي الاختصاص، وكان في استقباله مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، وعدد من القيادات الأمنية بالأكاديمية.

وفي بداية الجولة نقل تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد لمنتسبي قطاع التعليم والتدريب وكافة قيادات ومنتسبي اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ثم استمع الى شرح مفصل من مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر ناصر بروسلي، وشاهد عرضاً مرئياً لادارات وأقسام الأكاديمية، واطلع على المناهج الدراسية ووسائل التعليم والتدريب.

ثم قام بزيارة مبنى عبداللطيف الثويني واطلع على جميع الخدمات وقاعات الدراسة والمهاجع والميدان الرئيسي وميدان الرماية والمطعم ومكتبة الأكاديمية وادارة الخيالة وساحة وملاعب التدريب، مؤكداً ان زيارته الأولى للأكاديمية لما تمثله من اهمية كبيرة فهي قلب الوزارة الذي مر في اروقتها كل منتسبي المؤسسة الأمنية من ضباط وضباط صف وأفراد وشرطة فكل مخرجات الوزارة من هذا الصرح الكبير. وطالب بسرعة العمل والتدريب ومواصلة الجهد والعمل لاعداد رجل امن عصري متسلحاً بالعلم والتدريب، واكتساب الخبرات بالوسائل والتقنيات العلمية لصالح العمل الأمني.

وأشار الى ان المنهج الجديد يتطلب النزول الى الميدان للاطلاع عن كثب على الأداء الأمني للوصول الى تحقيق منظومة امنية متكاملة تحقق الأمن والأمان والاستقرار في البلاد وتسهم في دفع عجلة التنمية في وطننا الحبيب الكويت.

