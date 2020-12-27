إزالة مخيمات وجواخير استُغلت لأعمال منافية للآداب

وطن النهار

نفذت فرق الازالات في محافظة الجهراء ازالة المخيمات المخالفة في المناطق البرية «المطلاع ورحية» وذلك في اطار تنفيذ القرارات البلدية الخاصة بموسم التخييم هذا العام والتي اكدت منع اقامة المخيمات الربيعية في مختلف المناطق للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. و قال رئيس قسم ازالة المخالفات في بلدية الجهراء سليمان الغيص ان فرق الازالة قامت بتوزيع انذارات على اصحاب المخيمات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بمنع المخيمات حيث تم رصد انتشار اعداد كبيرة من المخيمات في المناطق التابعة لمحافظة الجهراء بعضها يستخدم استخداما خاصا وبعضها للاستجار وبعضها يستخدم لأعمال منافية للآداب مؤكدا حرص البلدية على عدم السماح باقامة اي مخيمات خلال الفترة الحالية. واضاف ان فرق الازالة في بلدية الجهراء اجتثت 54 مخيما في المطلاع من كيلو صفر الى كيلو 16 و51 مخيما وجاخورا في بر الرحية مشددا على ان قرار منع المخيمات مستمر والازالات مستمرة ويتم الانتقال للمواقع لازالة المخيمات بعد استيفاء الانذارات المناطقية مشيرا الى ان التوقف الذي يراه البعض هو في الواقع ليس توقفا انما فترة توزيع الانذارات على مناطق اخرى وهكذا على التوالي مؤكدا استمرار ازالة جميع المخميات والجواخير سواء المعدة للتنزه او للايجار عدا جواخير اهل الحلال.

اما بخصوص التشغيل وهو وصف للاستغلال الجاخور او المخيم في مناطق البر للاعمال المنافية للاداب العامة والازعاج الاجتماعي والاستغلال الاخرى مثل الورش والانتاج العشوائي غير نظامي حيث يتم الكشف من خلال الجولات او البلاغات من الاهالي او من الجهات الحكوميه مثل الداخلية والبيئة والثروة الحيوانية فالتنسيق عال ومستمر باذن الله لازالة جميع هذه الملاحظلات والظواهر غير القانونية.

