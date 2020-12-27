«التجارة»: إلغاء حصص الخدم غير المسجلين على كفلائهم بـ«التموين»

وطن النهار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، ان دعم التموين المخصص للعمالة المنزلية، يشمل العمالة التي تقع كفالتها على صاحب البطاقة التموينية فقط، مبينة انها ستلغي العمالة المنزلية المدرجة في النظام الآلي، في حال عدم تواجد كفلائهم في البطاقة التموينية نفسها. وأفادت «التجارة» في بيان صحافي، انه في اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والشركة الكويتية للتموين، وبفضل الربط الآلي بين مختلف الجهات الحكومية، سيتم الغاء العمالة المنزلة التي ليست على كفالة صاحب البطاقات التموينية، داعية الى تسجيل العمالة الجديدة عن طريق تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر بوابتها (eapp.moci.gov.kw)، ومشددة على انه سيتم العمل بالقرار مطلع يناير المقبل.

