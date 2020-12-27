الحماد: دعم ثقافة النزاهة والشفافية

وطن النهار

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية حفلا لتكريم المتطوعين بعد مشاركتهم في عملية المراقبة على الانتخابات البرلمانية 2020، وذلك استكمالا للدعم الذي تقدمه الهيئة لمبادرات منظمات المجتمع المدني وتشجيعا للأنشطة التي تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وقالت الأمين العام المساعد للوقاية المهندسة ابرار الحماد انه لمن دواعي السرور ان نشارككم هذا التكريم الذي انتم اهل له لما بذلتموه من جهد وتفانٍ في سعيكم نحو دعم وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية عبر تطوعكم في المشاركة لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2020».

وأضافت الحماد في تصريح صحافي لقد تطور مفهوم العمل التطوعي في العقود الأخيرة ليصبح نشاطاً اجتماعياً قائماً بشكلٍ كبير على نشر الايجابية وتحقيق اسمى صور التكافل الاجتماعي والوطني على حد سواء، وهي الصفة التي تجتمعون عليها، كانت لتجربتكم المميزة الأثر الكبير في بناء صفوف وطنية تمتلك مهارات ارشادية وتدربت على الرقابة والملاحظة لحماية النزاهة وتُشجع على ممارستها فكرا وسلوكاً، ونود التأكيد ايضا على اهمية الشراكة بين «نزاهة» ومنظمات المجتمع المدني في اطلاق وتشجيع مبادرات تسهم في بناء القدرات وخلق رقابة على اداء المؤسسات الحكومية وتلتقي بشكل مباشر لتنفيذ اولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورؤية كويت جديدة 2035.

