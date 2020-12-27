التكفير يؤدي إلى التفجير!

الاخيرة

هناك أمور جدها جدّ وهزلها جد كذلك، ومن ذلك اكتشاف رجال الأمن ممن يعجز لسان الشعب بالكويت عن شكرهم، خلية داعشية، كانت تنتوي القيام بعمليات تفجير وقتل، وتخريب في مساجد وكنائس لولا ستر الله ثم يقظة رجال الداخلية.

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إن التفجير هو الوليد الشرعي للتكفير، القائم على التطرف والتشدد بالرأي، وعدم القبول بالآخر، لذا إذا أردنا القضاء على الإرهاب فيجب التعامل بشدة مع من يكفرون الآخرين، الذين يمهدون الطريق للأتباع من السذج والخدج لتصديق كل ما يقوله كهنة المعبد، وشيوخ سفك الدماء، ممن ثبت دون أدنى شك أنهم يكتفون بالتغرير بأبناء الآخرين، وتركهم للموت أو للسجون دون أن يقوموا هم أو أبناؤهم بالعمليات الإرهابية.

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بل اعتاد شيوخ التكفير والتفجير أن يرسلوا أبناءهم للدراسة في البلدان الغربية العلمانية والليبرالية التي يحرضون الشباب عليها، وما إن يتخرج أبناؤهم حتى يضعوا صور تخرجهم على مواقعهم بالسوشيال ميديا، والحال كذلك عند تزويجهم، بينما تبقى ثكالى وأرامل وأيتام من أرسلوهم للموت في حداد دائم، لابسين السواد لا تكف أعينهم عن البكاء وألسنتهم عن الرثاء.

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آخر محطة:

1 - من قضايا التطرف الشائعة، أن نحاسب دولاً وشعوباً بأكملها على خطأ شخص واحد فيها، كما حدث مع فرنسا، التي لم يشفع لها أنها تضم باختيارها أكبر جالية مسلمة وعربية في أوروبا، متناسين أن المسلم هو من قطع رأس الفرنسي، وليس العكس.

2 - للعدل وللمنطق... هل نرضى المعاملة بالمثل، أي أن يُقاطع نفطنا وبضائعنا وصادرات دولنا بسبب خطأ ارتكبه مسلم واحد على دياناتهم وعقائدهم، وهو أمر يتم للعلم كل يوم من أعلى المنابر؟

