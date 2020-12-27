الأحد 27 ديسمبر 2020 ,13 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4173
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عماد جواد بو خمسين
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منوعات
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وطن النهار
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سؤال
منو يعوّض المواطنين والمقيمين عن قيمة تذاكر سفرهم الملغاة؟
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