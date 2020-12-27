علاج بريطاني جديد يعطي مناعة فورية ضد «كورونا»

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لندن- الوكالات: يختبر علماء بريطانيون دواء جديدا يمكن أن يمنع انتقال العدوى إلى شخص مخالط لمصاب بفيروس «كورونا» وهو ما سينقذ أرواحا كثيرة، خصوصا بين كبار السن ومرضى الأمراض التي تمنع تلقي اللقاح التقليدي.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية فإن العلاج بالأجسام المضادة «يعطي مناعة فورية» ضد المرضى ويمكن استخدامه كعلاج طارئ في المستشفيات ودور الرعاية للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس. كما يمكن حقن الأشخاص المخالطين لمصاب بـ«كورونا» ويمكن أيضا إعطاؤه للطلاب منعا لانتشار الفيروس ضمن صفوفهم.

وقالت د. كاثرين هوليهان عالمة الفيروسات في مستشفيات جامعة «كوليدج لندن» والتي تقود دراسة اطلق عليها «ستورم شيسر» تختص بالدواء «إذا أثبتنا أن هذا العلاج يمنع الإصابة، فسيكون ذلك إضافة مثيرة إلى ترسانة الأسلحة التي يتم تطويرها حاليا لمكافحة الفيروس الرهيب» ويتم تطوير الدواء بالتعاون بين مستشفى الجامعة و«أسترازينيكا» وهي شركة الأدوية السويدية التي صنعت بالتعاون مع جامعة «أكسفورد» البريطانية المرموقة لقاحا مضادا لـ«كورونا» من المتوقع أن توافق عليه وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للاستخدام في بريطانيا الأسبوع المقبل.

ويأمل العلماء أن تظهر التجربة أن مزيج الأجسام المضادة يحمي من الفيروس لمدة تتراوح بين ستة و12 شهراً. ويحصل المشاركون في التجربة عليه على جرعتين، وإذا تمت الموافقة على الدواء فسيتم اختباره على شخص مخالط لمصاب خلال ثمانية أيام سابقة. وقد يصبح الدواء متاحا في مارس أو أبريل إذا تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية بعد مراجعة الأدلة من الدراسة، وتشمل التجربة العديد من المستشفيات البريطانية و100 مكان آخر على مستوى العالم.

ويحتوي الدواء على مجموعة من الأجسام المضادة تعرف باسم «AZD7442» والتي طورتها «أسترازينيكا» وهي مختلفة عن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم للمساعدة في مكافحة العدوى، ويتم إنتاجها في المختبر.

من جهته رأى البروفيسور باول هنتر المتخصص بالأمراض المعدية، وأستاذ الطب في جامعة «University of East Anglia» البريطانية، أن العلاج الجديد يمكن أن يقلل بشكل كبير عدد ضحايا الفيروس، بشرط أن يتم تأكيد ذلك في تجارب المرحلة 3.

وقالت عالمة أخرى من الفريق، هي د. نكي لونغلي المختصة بالأمراض المعدية في «جامعة كاليفورنيا» في لوس أنجليس «ستقوم بتوظيف الأشخاص الأكبر سنا، أو الخاضعين لرعاية طويلة الأجل، كما والذين يعانون من حالات سرطانية، أو من فيروس نقص المناعة، ممن لا يجدون الشفاء في اللقاحات المتاحة، فنمدهم ببديل له الحماية نفسها».

