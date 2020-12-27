فيتامين «د» السحري يمكنه إنقاذ 90 % من «كوفيد - 19»

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كشف خبير تغذية أميركي، إن فيتامين «د» يعتبر من الفيتامينات التي يمكن أن تساعد على التقليل من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» بحسب ما ذكرته قناة «فوكس نيوز» الأميركية. وقال إن عدة دراسات خلصت إلى أنه كان من الممكن منع 9 حالات وفاة من بين كل 10 حالات وفاة بسبب «كوفيد -19» إذا كان لدى المتوفين مستويات كافية من فيتامين الشمس. كما نقلت القناة عن د.بيتر أوزبورن من مركز مركز «أوريغينز» للتغذية في ولاية تكساس الأميركية لقناة محلية، قوله إن تناول فيتامين «د» يعتبر طريقة سهلة لمحاربة الفيروس وإن الطبيب الشخصي يمكنه أن يفحص عينة دم للتحقق من مستويات الفيتامينات. وقال أوزبورن «أعتقد أن هذا ربما يكون أحد أذكى الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها الآن خاصة لمواجهة مرض غير معروف نسبيا». ولفت إلى أن الخبراء يقولون إن مصابي كوفيد 19 الذين يعانون من نقص فيتامين «د» تزداد احتمالات احتياجهم لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي وهو أمر ليس جيدا لأن نتائجه ليست بالضرورة إيجابية لذلك إذا تمكنا من إبعاد الناس عن أجهزة التنفس الصناعي والحفاظ على نظام المناعة لديهم بالتغذية، فهذا أفضل.

وكانت دراسات أشارت إلى أن فيتامين «د» ينخفض في فصل الشتاء بسبب عدم تعرض الناس للشمس حيث يحتاج الإنسان إلى 20 دقيقة على الأقل من ضوء الشمس كل يوم للحصول على كمية كافية من الفيتامين، ولهذا هناك حاجة إلى تناول مكمل غذائي للحصول على القدر الكافي من الفيتامين.

وتستخدم بعض المستشفيات الأميركية الفيتامينات كعلاج لفيروس كورونا وليس للوقاية، وقال أوزبورن ان على أن الجميع يجب أن يفكروا في تقوية أجهزتهم المناعية باستخدام أربعة مكملات مختلفة وهي فيتامين «د» و «ج» و«الزنك» ومادة «كيرسيتين» التي تعمل على تفتيح الخلايا أمام الزنك.

