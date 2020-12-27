الوحش يطالب بسرعة ضبط وإحضار الفنانة رانيا يوسف

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طالب المحامي المصري نبيه الوحش، بسرعة ضبط واحضار الفنانة رانيا يوسف، والقاء القبض عليها، وذلك بعد تقديمه بلاغا رسميا ضدها بتهمة تعمد نشر الفسق والفجور، على خلفية تصريحاتها الأخيرة.

وقال الوحش في بلاغه الذي حصلت «النهار» على صورة منه، ان الفنانة رانيا يوسف، اساءت للمجتمع المصري ولسيدات مصر بسبب ظهورها بشكل غير لائق في اكثر من مناسبة بما يتعارض مع الأخلاق والقيم المصرية، موضحاً اننا اصبحنا نعاير من الخارج بسبب تصرفات رانيا يوسف.

وقال ان الفنانة رانيا يوسف توصل جنسا صريحا إلى المنازل من خلال تصريحاتها عن مفاتنها، وكذلك من خلال الفن الذي تقدمه فهو عبارة عن محتوي جنسي صريح.

وعادت رانيا يوسف لاثارة الجدل أخيراً، بعد نشرها على «فيسبوك» برومو لمقابلة تلفزيونية مع مذيع عراقي، واتهمها الأخير خلال المقابلة بتعمدها اثارة الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لترد الفنانة يوسف، بأن كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرزن مفاتنهن، معلقة «ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيء ما».

