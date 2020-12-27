الحذر.. فالسيولة العامة قد لا تكفي كثيراً!

مال وأعمال

«شح السيولة أزمة تتفاقم مع عدم قدرة الأموال المتاحة على الوفاء بالالتزامات لفترة طويلة»، هكذا حذرت مصادر معنية لـ «النهار» من تأخر الحسم بشأن قانون الدين العام الذي طال انتظاره، والذي بات ملحاً مع اقتراب وتيرة الاحتياجات الحكومية من مستوى الملياري دينار شهرياً، بالغة 1.8 مليار لسد الاحتياجات الأساسية مثل الرواتب والدعومات وغيرها، في وقت لا تحصل الحكومة من مواردها النفطية وغير النفطية سوى 800 مليون.

ووفقاً للأرقام المتاحة، تصل الإيرادات النفطية بحدود مليار دينار شهرياً على أساس 50 دولاراً للبرميل وتصدير قرابة 2.2 مليون برميل يومياً.

ومع إضافة 200 مليون دينار متوقعة يتم تحصيلها من الايرادات غير النفطية، تكون الحكومة في وضع لا تحسد عليه، حيث إن صافي ما يدخل من ايرادات النفط إلى خزينة الدولة بحدود تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دينار تقريباً بعد خصم تكاليف الانتاج وهو ما يعني أن الحكومة بحاجة إلى ما يقارب المليار دينار شهرياً لسد احتياجاتها الأساسية.

وقد دفعت أزمة «كورونا» وتراجعات أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الميزانية العامة للدولة بشكل كبير، إذ لم تتجاوز حاجز 7.5 مليارات دينار مقابل مصروفات قدرها 21.5 مليار دينار، وهو ما يعني أن العجز المقدر في الميزانية بحدود 14 مليار دينار وفقاً لما أشارت إليه التقارير الدولية المتخصصة الصادرة عن البنك الدولي وغيره من المنظمات.

وقد سعت الحكومة من خلال وقف الهدر في الانفاق عبر خفض ميزانيتها بحدود لا تقل عن 20 بالمئة على الأقل في بدايات الأزمة وحصار حجم الديون المستحقة لها، وكذلك وقف استقطاع احتياطي الأجيال القادمة من خلال إجراء تعديلات على قانون احتياطي الأجيال القادمة والذي بمقتضاه يتم خصم نسبة من فائض الميزانية يحددها وزير المالية وهو الأمر الذي وفر سيولة للحكومة، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الرواتب والدعومات.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة في المرحلة المقبلة تقديم تعديلات نوعية على قانون الدين العام المقترح من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة للتوافق حوله بشأن السماح لها بالاقتراض من البنوك العالمية والمحلية بحدود تصل إلى 20 مليار دينار لسد العجز المقدر في الميزانية وكذلك العمل على تنفيذ المشاريع التنموية المؤجلة لها.

