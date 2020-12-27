«صندوق النقد»: تراجع حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية

مال وأعمال

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي، تراجع حصة الدولار الأميركي من الاحتياطيات العالمية المُبلّغ عنها للصندوق إلى 60.4 في المئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 في المئة في الربع الثاني.

وكانت حصة الدولار 61.5 في المئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام. غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين، بحسب رويترز. وتتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتُستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها، ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية. لكن على الرغم من التراجع للربع الثاني على التوالي، فإن حيازات الدولار لدى البنوك المركزية تظل الأكبر على مستوى العالم. وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات التي بالدولار الأميركي 6.937 تريليونات دولار، بما يعادل 60.4 في المئة من الاحتياطيات المُجنّبة في الربع الثالث. وكانت الاحتياطيات الدولارية 6.899 تريليونات دولار في الربع الثاني، أي 61.2 في المئة.

