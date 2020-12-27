«الطيران المدني»: تعليق الرحلات التجارية مستمر

مال وأعمال

نفت الإدارة العامة للطيران المدني الأنباء المتداولة بشأن إعادة تسيير رحلات الطيران التجارية للركاب. وقالت «الطيران المدني» الكويتية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعليق الرحلات التجارية المخصصة للركاب مستمر». وعلقت، على ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلات تظهر على شاشات مطار الكويت الدولي قائلة «هي رحلات للشحن الجوي». وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، في 21 ديسمبر الحالي، عن تعليق الرحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي.

