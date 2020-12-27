الخشتي: «زين» تساعد الشباب على تجاوز التحديات

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أعلنت «زين» رعايتها للندوة الافتراضية التي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وذلك مُباشرةً عبر تطبيق إنستغرام بمُشاركة المُهندسة السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (NASA) عائشة بووي حول عدد من المواضيع المُتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتمحورت الحلقة الأولى من سلسلة «مجالات المعرفة» التي أشرف عليها مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي حول وكالة الفضاء الأميركية (NASA) وريادة الأعمال وأهمية التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، حيث قامت المُهندسة السابقة في NASA عائشة بووي باستعراض خبراتها الشخصية خلال فترة عملها في الوكالة والتحديات التي تأتي عند تطبيق التنوع والشمولية في هذه المجالات الأربع، كما قامت أيضاً بمُشاركة المُشاهدين قصتها مع إطلاق مشروعها التجاري الخاص المتعلق بهذه المجالات. وخلال الندوة، قدّمت عائشة بووي العديد من النصائح القيّمة للنساء اللاتي يبحثن عن فرصة للدخول في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتطوّر فيهما، وتم اختتام الندوة بفقرة الأسئلة والأجوبة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين والمشاهدين، وتم تنسيق مُشاركتها في الندوة بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت.

وفي تعليقه حول رعاية «زين» لهذه الندوة، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في «زين» الكويت وليد الخشتي: «أتى دعمنا لهذه الندوة المُثمرة لكي نُلهم الجيل الجديد من الشباب للتطلّع إلى ما وراء الفرص الأكاديمية والوظيفية التقليدية، فنحن نأمل أن يقوم الشباب بتجاوز التحديات التي تُصاحب فرص التعليم والتوظيف، ونُشجعهم على أخذ الطريق الذي يطوّرهم شخصياً ويُرضي تطلعاتهم وشغفهم – فهذا هو المُحفز الحقيقي للنجاح».

وقال الأستاذ المُساعد في قسم الإعلام ورئيس مركز الدراسات العالمية بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. البراء التورة: «إن تعاوننا مع جهة مرموقة مثل مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لتقديم سلسلة «مجالات المعرفة» يُسلّط الضوء على هدفنا المُشترك كمؤسسات تعليمية لتثقيف وإطلاع المجتمع وطلبتنا على المواضيع التي عادةً قد لا يطلعون عليها، ولهذا فنحن حريصون على تحفيز عقولهم وإطلاق شرارة المعرفة في داخلهم من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات البنّاءة».

ومُنذ تأسيسه، يسعى مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لإبراز دور ومكانة العلم في الكويت، فكونه مؤسسة مُهتمة بتنمية العقول الشابة، فقد أتى هذا التعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كانعكاس طبيعي للمُضي قدماً نحو هذا الهدف.

وتمت استضافة الندوة عبر حساب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على الإنستغرام، ويُمكن مُشاهدته كاملاً في قسم IGTV عبرinstagram.com/gust_official.

