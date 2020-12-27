«الأهلي»: 18 فائزاً في سحب «طلبات» على بطاقات البنك

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين الثمانية عشر لشهر ديسمبر 2020 والذين ربحوا «استرداد مبلغ الإنفاق» على موقع «طلبات»، عند الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من البنك الأهلي الكويتي. تم إجراء السحب يوم 10 ديسمبر 2020 ، بإشراف وزارة التجارة والصناعة.

وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين: أحمد محمود عبدالعليم، ناصر بدر المحارب، شريف محمود البحيري، أحمد علي بهمن، علي عبدالرحمن الحويل، خالد غيث الغيث، معاذ يوسف الصانع، فاطمة جمال القزويني، عبدالعظيم عبدالرسول الأربش، أحمد مساعد العميري، العنود خالد الدريس، طلال مبارك سالم، فهد عبدالعزيز العبدالرزاق، ريا يحيى الجنابي، علي عبدالله المزيني، أحمد حامد بوعباس، عبدالكريم جمال الملا وحمد عبدالله الشطي. هذا، ومن المقرر إجراء السحب الثاني والأخير في 7 يناير 2021. جميع أصحاب بطاقات الائتمان والدفع المسبق الصادرة من البنك الأهلي الكويتي مؤهلون للمشاركة بشرط أن يكون الحد الأدنى للإنفاق 50 ديناراً شهريًا.

