«جي إف إتش» استحوذت على «روبوك» اللوجستية

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية أنها قامت بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «روبوك آسيت مانيجمنت»، المملكة المتحدة (روبوك)، المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية في المملكة المتحدة وأوروبا. بالاستحواذ على «روبوك»، التي ستواصل العمل بشكل مستقل تحت إدارة مؤسسيها، سوف تضيف جي إف إتش خبرة كبيرة في العقارات التجارية الأوروبية إلى المجموعة كما ستكتسب قدرة.

قال ، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: «الاستحواذ الذي يوفر للمجموعة قاعدة واسعة من مديري الأصول الذين يركزون على المجالين اللوجستي والمساحات التجارية اللذين يشهدان نموا سريعا. يأتي هذا الاستثمار متماشيا مع خطتنا المرسومة التي تهدف إلى السعي لإيجاد استثمارات يمكنها أن تحقق لنا مزيدا من النمو والربحية وتوسع قاعدة الأصول الخاضعة لإدارتنا.

يعد هذا استثمارا استراتيجياً في منصة مربحة ذات سجل حافل وقدرات وقاعدة عريضة من المستثمرين من المؤسسات التي توفر لجي إف إتش أسلوبا منخفض المخاطر لمزيد من التوسع في السوق الأوروبي.

وأضاف هيو ماكدونالد والسيد نك رودس، الشريكان الإداريان لشركة روبوك: «مع جي إف إتش فإننا مؤهلون لاستكشاف المزيد من الفرص الرائعة التي نراها في القطاع اللوجستي وقطاع المساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا. خلال العقد الماضي، حققنا نموا سنوياً في قاعدة عملائنا والأصول الخاضعة لإدارتنا ونحن على ثقة بأننا سوف نبني على ذلك من خلال تعزيز شبكة جي إف إتش وبنيتها التحتية.

سوف نسعى إلى تضافر جهودنا مع جي إف إتش.

