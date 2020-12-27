«برقان»: عرض حصري للعملاء مع «بست اليوسفي»

مال وأعمال

يقدم بنك برقان لحاملي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع عرضا حصريا مميزاً كل شهر من خلال شراكته الحصرية مع متجر الإلكترونيات الرائد في الكويت «بست اليوسفي». ولهذا الشهر، يقدم البنك لعملائه فرصة شراء ساعة Apple Watch Series 6, GPS, 44mm»» بسعر منافس وذلك يوم الاحد الموافق في 27 ديسمبر 2020 ولمدة 24 ساعة فقط. ويمكن لعملاء البنك الحصول على هذا العرض فقط أثناء قيامهم بعملية الشراء عبر الموقع الإلكتروني لشركة «بست اليوسفي»، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول. وباعتباره البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم مثل هذا العرض المميز، سيقوم بنك برقان أيضا بالإعلان عن العرض الحصري بسعره الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك في نفس يوم العرض. الذهب سجل أول خسائر أسبوعية ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية، مع هبوط الدولار لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية في شهر. ويواصل المعدن ارتفاعه لليوم الثاني مع ضعف الدولار، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بعد البريكست. وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 في المئة، ليصل إلى 1883.40 دولاراً للأوقية، لكنه سجل هبوطا أسبوعيا بنحو 0.3 في المئة. فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى 1877.52 دولاراً للأوقية.