ترقية البورصة.. الحدث الأهم في 2020

مال وأعمال

شهد عام 2020 العديد من الأحداث والإنجازات الاقتصادية وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة مع دول العالم فيما يلي أبرزها:

15 يناير: بنك الكويت المركزي ينضم لعضوية بنك (التسويات الدولية) ليصبح العضو ال 63 في البنك الذي يعد مؤسسة دولية تعود ملكيتها للبنوك المركزية الأعضاء.

22 يناير: الإدارة المركزية للإحصاء تعلن ارتفاع التضخم بنسبة 1?5 في المئة عام 2019 مقارنة بعام 2018.

10 فبراير: غرفة التجارة العربية البريطانية تختار رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت علي الغانم رئيسا فخريا لها.

8 مارس: محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل اعلن إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار تموله البنوك لدعم المساعي الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

11 مارس: اتحاد مصارف يعلن تعطيل أعمال البنوك والإبقاء على فرع واحد بكل محافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

12 مارس: البورصة تعطل أعمالها احترازيا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

24 مارس: اتحاد مصارف يعلن تأجيل البنوك المحلية استقطاع أقساط المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة مدة 6 أشهر.

27 مارس: وكالة (ستاندرد آند بورز) تخفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة (أيه- أيه) إلى المرتبة (أيه- أيه سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

30 مارس: وكالة (موديز) تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (أيه- أيه 2).

2 أبريل: بنك الكويت المركزي يتخذ حزمة إجراءات رقابية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي خفض متطلبات الكفاية الرأسمالية بمقدار 2?5 في المئة وتخفيف متطلبات معايير السيولة ووزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 في المئة إلى 25 في المئة وتخفيف متطلبات معايير السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90 في المئة إلى 100 في المئة ورفع النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار (ال تي في).

6 أبريل: مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة يزكي محمد الصقر لرئاسة الغرفة.

7 أبريل: الإدارة المركزية للإحصاء تعلن تسجيل أدى مستوى تضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة في شهر فبراير الماضي حيث بلغت نسبته 1?67 في المئة شهر.

7 أبريل: وكالة (فيتش) تثبت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (أيه. أيه) وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها.

30 مايو: التجارة تضيف 14 صنفا غذائيا جديدا للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

12 يوليو: وزير المالية يصدر قرارا بشأن تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.

26 يوليو: البورصة تعلن تسجيل أدنى مستوي للسيولة المتدفقة خلال العام حيث بلغت 9?9 ملايين دينار بسبب جني أرباح.

29 يوليو: مؤسسة الموانئ تعلن تحقيقها 50?1 مليون دينار أرباحا عن السنة المالية 2019-2020

13 أغسطس: وزارة المالية تعلن تسجيل 5?6 مليارات دينار عجزا فعليا في السنة المالية المنتهية 31 مارس الماضي بارتفاع قدره 68 % على أساس سنوي وبانخفاض 31?8 في المئة عن العجز المقدر في الميزانية العامة.

22 أغسطس: محافظ البنك المركزي يعلن نمو قيمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة بنحو 0?4 في المئة خلال العام 2019 لتصل الى 39?4 مليار دينار مقابل نحو 39?2 مليار دينار

3 سبتمبر: الإدارة العامة للجمارك تعلن تحقيقها نحو 363?44 مليون دينار كويتي (نحو 1?1 مليار دولار) إيرادات في السنة المالية (2019-2020).

7 سبتمبر: محافظ البنك المركزي يعلن خفض سعر الخصم خلال السنة المالية (2019/2020) ثلاث مرات لتصل الى أدنى مستوياتها التاريخية عند 1?5 في المئة.

12 سبتمبر: بنك الائتمان حقق أرباحا صافية بلغت حوالي 72?5 مليون في السنة المالية (2019/2020) بزيادة قدرها 12?9 مليون دينار عن السنة المالية السابقة.

4 نوفمبر: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تقرير استقطاب استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2019/2020) بلغت نحو 115?8 مليون دينار.

30 نوفمبر: البورصة تشهد تداولات غير مسبوقة بلغت 961?6 مليون دينار في اليوم الأول من تداول 7 شركات مدرجة بالسوق الاول في مؤشرات (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.

1 ديسمبر : البورصة تعلن تسجيل أعلى مستوى للسيولة المتدفقة خلال العام حيث بلغت 961?6 مليون دينار بسبب ترقية البورصة على مؤشر ( إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.

2 ديسمبر: وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان يؤكد في كلمة أمام الملتقى الوزاري الرابع تحت عنوان (إنجازات رغم التحديات) أن وزارة التجارة عملت على دخول الكويت لأول مرة ضمن أكثر 10 دول إصلاحا في العالم من بين 190 دولة وقفزت الكويت 51 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين.

7 ديسمبر: الإدارة المركزية للإحصاء تعلن تسجيل أعلى نسبة تخضم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة في شهر أكتوبر الماضي حيث بلغت نسبته 2?52 في المئة.

16 ديسمبر: بنك الائتمان يعلن بلوغ إجمالي القروض العقارية والزواج ومنح الإعاقة التي تم صرفها خلال العام الحالي 2020 نحو 167?2 مليون دينار.

