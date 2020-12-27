loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الصندوق الكويتي» 120 مليون دولار قروضاً في عام


واصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 2020 نشاطه في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء العالم بقيمة 120 مليون دولار .. وفيما يلي استعراض لأبرز انجازات الصندوق خلال عام 2020
14 يناير: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن التوقيع على اتفاقية قرض مع الكاميرون بقيمة خمسة ملايين دينار
24 مارس: الصندوق الكويتي يقدم 30 مليون دينار منحة لدعم جهود الحكومية بمكافحة فيروس كورونا.
15 نوفمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اتفاقية منحة بقيمة 1?2 مليون دينار


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة