«الصندوق الكويتي» 120 مليون دولار قروضاً في عام

مال وأعمال

واصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 2020 نشاطه في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء العالم بقيمة 120 مليون دولار .. وفيما يلي استعراض لأبرز انجازات الصندوق خلال عام 2020

14 يناير: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن التوقيع على اتفاقية قرض مع الكاميرون بقيمة خمسة ملايين دينار

24 مارس: الصندوق الكويتي يقدم 30 مليون دينار منحة لدعم جهود الحكومية بمكافحة فيروس كورونا.

15 نوفمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اتفاقية منحة بقيمة 1?2 مليون دينار

