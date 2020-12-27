قطاع النفط الكويتي.. إنجازات في سنة الـجائحة

مال وأعمال

حقق قطاع النفط والطاقة في الكويت العديد من الإنجازات خلال عام 2020 رغم تداعيات «كورونا» فيما يلي أبرزها:

2 يناير: مؤسسة البترول تعلن بلوغ سعر برميل النفط في أول يوم تداول في السنة 66?1 دولار للبرميل.

5 يناير: مؤسسة البترول وشركة قطر للبترول توقعان اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز المسال تزود بموجبها الشركة القطرية الكويت بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما.

6 يناير: مؤسسة البترول تعلن وصول برميل النفط لأعلى سعر خلال السنة بواقع 69?9 دولاراً للبرميل.

14 يناير: شركة البترول الوطنية تصدر أول شحنة من الديزل منخفض الكبريت إلى الأسواق العالمية.

24 فبراير: شركة نفط الكويت تبدأ تشغيل مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت ويعتبر أضخم مشروع نفطي لدى الشركة.

10 مارس: شركة ناقلات النفط تتسلم رسميا ناقلة الغاز المسال العملاقة (أم الرويسات) ليصبح عدد أسطول الشركة 28 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض.

31 مارس: شركة ناقلات النفط تتسلم رسميا ناقلة المنتجات البترولية (اليمامة) من شركة (هونداي ميبو دو كيارد) الكورية ليصبح عدد أسطول الشركة 29 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض.

5 أبريل: أول شحنة تصدر من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات وتعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة بين البلدين.

21 أبريل: مؤسسة البترول تعلن تسجيل برميل النفط أقل سعر خلال السنة بواقع 13?2 دولاراً للبرميل.

28 أبريل: شركة ناقلات النفط تتسلم رسميا ناقلة المنتجات البترولية (شقردية) من شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية وتتمتع الناقلة بمواصفات معتمدة عالميا بحمولة تعادل (48?578 إم.تي) وبسرعة تصل إلى 15 عقدة بالساعة.

22 مايو: شركة البترول الوطنية تعلن تصدير مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة الى الأسواق العالمية.

28 مايو: شركة ناقلات النفط تتسلم رسميا ناقلة المنتجات البترولية (سفسافة) من شركة (هيونداي ميبو دو كيارد) الكورية ليصبح عدد أسطول ناقلات الشركة 31 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض.

10 يونيو: وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل يصدر قرارا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لعام (2020 -2021) وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.

16 يونيو: شركة البترول الوطنية تنجز مشروع مصنع معالجة الغازات الحمضية بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة الذي سيتولى معالجة الغازات والمكثفات الحمضية التي تنتجها شركة نفط الكويت من حقولها الواقعة غربي البلاد.

18 يونيو: الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تعلن أول إنتاج للنفط من البئر الواقعة في خليج السويس بجمهورية مصر العربية

11 نوفمبر: الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) تحصل على المركز الأول في جائزة التميز لعام 2020 في إدارة الموارد البشرية والتي تنظم سنويا في دبي ضمن مؤتمر ومعرض الموارد البشرية.

23 نوفمبر: شركة ناقلات النفط الكويتية تحصد وللسنة السادسة على التوالي جائزة (حماية البيئة في النقل البحري) عن منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية المقدمة من منظمة (المقاييس البحرية).

2 ديسمبر: مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتخزين 3?14 ملايين برميل من النفط الخام في اليابان.

25 ديسمبر: سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1?58 دولار ليبلغ 50?87 دولاراً.

