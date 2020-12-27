عندنا برج.. والسلام!

Sunday النهار

كالعادة نسبق دول الإقليم فنقف لتسبقنا هي ثم نقول «ليش ماعندنا مثلهم».. مثال على ذلك برج التحرير وهو الذي كان أول أبراج المنطقة العربية ارتفاعاً، فبرج الاتصالات الذي يقع في مدينة الكويت بارتفاع 372 متراً كثاني أعلى مبنى في الكويت بعد برج الحمراء، ويحتل المركز الثالث عشر بين أطول أبراج العالم، ويشغل مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع، ويعد أهم المعالم في الكويت، مازال بلا جدوى خاصة فيما يخص قاعته العلوية.

«برج الاتصالات السلكية واللاسلكية الكويتي» والذي تم تغيير اسمه ليصبح برج التحرير، ليرمز لتحرير الكويت من العراق والمفتتح في عام 1996 بلغت الكلفة الاجمالية له 50 مليون دينار (165 مليون دولار)، ويبلغ عمق القاعدة 18 متراً تحت مستوى سطح البحر وتضم 3 سراديب متتالية، ويشتمل على مبنيين السفلي منهما على ارتفاع 150 متراً ويحوي مطعماً دواراً فاخراً وشرفة للمشاهدة، ومبنى آخر على الارتفاع من 170 الى 210 أمتار ويتكون من 6 طوابق تحتوي على مكاتب فنية تستفيد منها وزارة المواصلات وجهات رسمية أخرى في الدولة.

في 2011 خاطب ديوان المحاسبة وزارة المواصلات بالتزام بمطالباته المتمثلة في ضرورة استغلال الوزارة للمساحات الخالية في برج التحرير وفي مقدمتها قاعة المطعم، مبينا أن «عدم استغلال المساحات يحرم ميزانية الدولة ملايين الدنانير سنويا دون أن تبادر الوزارة الى اصلاح الخلل والاستفادة من هذه المبالغ في مشاريع جديدة أو في تطوير منشآتها ومبانيها المتهالكة».

وسبق أن عرض المشروع على شركة المشروعات السياحية للاستفادة من المطعم، لكن الشركة رفضت ادارة المشروع بسبب الكلفة المرتفعة التي حددتها الوزارة، وكذلك لعدم وجود جوانب فنية تشجع على استثمار المشروع، خصوصا في ما يتعلق بعدم توفر مواقف للزبائن في حال استثمار الموقع كمطعم، وكذلك الكلفة المتوقعة لصيانة المصاعد المؤدية للمطعم، بالاضافة الى عدم خصوصية المكان، اذ من غير المعقول أن يصطحب شخص أسرته الى المطعم عبر مدخل واحد فقط برفقة موظفي ومراجعي مركز الخدمات (الحكومة مول)، فكل هذه المعوقات ساهمت بمنع استثمار الموقع كما ينبغي، خصوصا مع غياب الحلول الناجعة والتخطيط السليم من قبل وزارة المواصلات التي قررت رفع الراية البيضاء والاستسلام للواقع الأليم».

ورغم افتتاح «الحكومة مول».. الا أن قاعة كبيرة في برج التحريرمازالت مهجورة منذ سنوات طويلة؟! حارمين الوفود الرسمية والجمهور من رؤية الكويت من ارتفاع 150 مترا فالمطعم السياحي الذي بمساحة 1500 متر مربع تحول الى حلم بعيد المنال وكأننا عنما تم بناء البرج بنياه فقك ليقال.. «عندنا برج والسلام».!

