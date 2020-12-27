ريف الجهراء يقاوم زحف المدنية

Sunday النهار

تعتبر محافظة الجهراء من المناطق ذات الطبيعة المناسبة للزراعة والحياة النباتية الجميلة وكانت توصف بأنها واحة خضراء لازدهار زراعة الخضراوات المتنوعة فيها لما تمتاز به تربتها ولوفرة مياهها المناسبة للزراعة قبل ان تجتاحها الأبنية الحجرية.

وكانت المزارع وأشجار النخيل تنتشر في المنطقة ومعها تنتشر أسواق المنتجات الزراعية المحلية ومع اتساع المدينة اجتاحت العمارات والمساكن والمجمعات الحديثة مساحات شاسعة منها حتى باتت تهدد بزوال ما تبقى من مزارعها القديمة.

قرية الجهراء قديما.. تعد مساحة وانتاجاً وتحدث عنها الباحث قوردن لوريمر فقال: يوجد بها الكثير من الآبار الصالحة للشرب ويصل عمق أبارها إلي 12 قدماً وبالنسبة للمياه الصالحة ويوجد بها 19 بئراً كبيرة وعمقها 20 قدماً وبعضها عذب وبعضها به ملوحة.

وكان يزرع بها القمح والشعير ويعتمد سكان القرية على مياه الامطار في زراعته كما يزرع في القرية قديما أنواع مختلفة من الخضراوات حيث يزرع الرقي بكميات قليلة والقرع والبانلاء والفجل والبصل والباذنجان والبامية والطماطم المزروعة ويصدر إنتجاها لمدينة الكويت قديما وتعتبر من أكثر الأماكن المرزوعة في الكويت قديما لكثرة آبارها.

أما الآن فقد زحفت المدينة على الكثير من المناطق الزراعية ذات الطابع القروي الجميل فتغيرت الجهراء كثيرا وأصبحت تحمل طابع المدنية وأصبحت مزارعها قليلة ومهددة بالزوال.

وتعني كلمة «الجهرة» باللهجة العامية الارض التي تجهر بالمياه وتشبه الواحة وسط الصحراء لذا كانت الاسر تقصدها في الماضي القريب لقضاء الصيف للتمتع بالزرع والخضرة والآبار حيث تتسم «بطابع زراعي فريد» ومنوع ومحبب ولاسيما وقت الاجازات كنوع من الترفيه.

واكثر ما يميز مزارع الجهراء هو وفرة المياه التي أدت الى وجود النخيل وانتشار الزراعة لعدد متنوع من الخضروات كالباذنجان والخضراوات الورقية وتتميز آبار الجهراء بانها واسعة وموقعها استراتيجي حيث كانت محطة في السابق لانها واحة بوسط الصحراء.

وتغيرت الجهراء كثيرا عن الماضي ولكن مازالت هناك بعض المزارع ذات الطابع القديم مما يميزها ويجعلها مقصداً لكثير من الاباء الذين عاشوا طفولتهم بين ربوع هذه المزارع.

وفي لقاء مع مجموعة من اهالي الجهراء تجد الحسرة تحتل قلوبهم بسبب زحف المدينة والعمران بشكل كبير على الجهراء ما افقدها هذا الطابع الزراعي الجميل بل وطالبوا الدولة بان يتم المحافظة على هذه المزارع القليلة المتبقية من تلك الحقبة.

عدد من شباب وكبار السن من سكان الجهراء ناشدوا الحكومة بتسوير المزارع وابقائها كما هي وابدوا استعدادهم لعمل اي شيء للمحافظة على هذه المزارع التي تعتبر «متحف زراعي للبيئة القروية في الكويت» .

ولمن يزور الجهراء لاول مرة يجد انها تحمل طابعاً تاريخياً جميلاً لعدد من الاشياء كمدرسة كاظمة وهي اول مدرسة في الجهراء حيث تحولت الى مركز كاظمة الثقافي وكذلك القصر الاحمر وهو يحمل ذكرى معركة الجهراء الذي التجأ الكويتيون اليه انذاك حيث تم ترميمه ولكن يمكنك ان ترى وتشتم فيه عبق الكويت القديمة.

وسكن المدينة عوائل كويتية حرصت على ان تبقى في هذه المنطقة رغم بعدها عن العاصمة.

رغم كل هذا الزخم التاريخي المميز والمزراع القروية الجميلة الا انها باتت تحتل مساحة صغيره من الجهراء التي أصبحت ممتلئة بطابع المدنية من حيث المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم.

وكل الخوف من ان تندثر هذه المعالم القليلة لتصبح الجهراء كاي منطقه في الكويت ويمحى منها ما يميزها من بقايا ماضي جميل يجب ان تراه بل ويصبح مزارا للجيل الجديد.

وفي محاولات للمحافظة على الطبيعة الفريدة للجهراء قرر مجلس الوزراء في العام 2017 نقل تبعية المنتزه القومي لمدينة الجهراء من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وقال الامين العام لمجلس الوزراء آنذاك في خطاب وجهه الى وزير البلدية انه بناء على قرار المجلس المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يناير 2004 والقاضي بــ «الموافقة على طرح مشروع تطوير منتزه الجهراء الوطني للمزايدة بين من يرغب من المستثمرين من القطاع الخاص وفق سعر ابتدائي للقيمة الايجارية لاملاك الدولة يبلغ 150 فلسا للمتر المربع في السنة مضافا اليه نسبة مشاركة في الايرادات الاجمالية السنوية تبدأ بــ 5 %على ان يمنح المبادر بيت التمويل الكويتي حق افضلية على المنافسين الآخرين بحدود 50 فلسا من القيمة الايجارية السنوية للمتر المربع ونسبة 1 %من الايراد الاجمالي السنوي».

واضاف انه بموجب القرار المتخذ باجتماعه المنعقد في 5 سبتمبر 2004 القاضي بـ«تكليف كل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بدراسة الموضوع ورفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء».

وعلى القرار الصادر في 17 أبريل 2005 القاضي بـ«العلم بالاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتنفيذ مشروع توثيق وترميم واعادة البيئة القروية الزراعية بمحافظة الجهراء» فإن مجلس الوزراء اطلع في 21 نوفمبر 2016 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2016 بشأن الموضوع، حيث اطلع على كتاب محافظ الجهراء المتضمن طلب نقل تبعية المنتزه القومي لمدينة الجهراء من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وبين ان الدولة قامت باستملاك المنطقة الزراعية بمنطقة الجهراء القديمة، والتي تعتبر احد ابرز المعالم التاريخية التراثية، ليس بالمنطقة فحسب بل على مستوى الكويت، وذلك بهدف تطويرها واقامة مشروع وطني رائد، منتزه الجهراء، الذي يضم موقعاً تاريخيا وعدداً من المزارع القديمة واشجار النخيل، ليظهر بصورة معبرة عن الحياة الكويتية بشكل عام والتاريخ الزراعي لمحافظة الجهراء بشكل خاص.

وقال الأمين العام ان المجلس اطلع على كتاب ادارة الفتوى والتشريع والمتضمن رأيها انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل تبعية المنتزه القومي لمدينة الجهراء من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وذلك وفقا لسلطته التقديرية في هذا الشأن، وما يراه محققا للمصلحة العامة.

واضاف ان المجلس اطلع على كتاب محافظ الجهراء اللاحق في 28 أبريل 2016 المتضمن طلب النظر في التالي: ــ اعتبار المنتزه في الجهراء من التراث الوطني لعلاقته المباشرة بالقصر الأحمر، على ان يتولى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الاشراف على المنتزه القومي. ــ وقف الانذارات الصادرة من بلدية الكويت ليتمكن اهالي المزارع من إدامة المزارع والحفاظ عليها من التصحر.

وبين ان المجلس اطلع على مذكرة جهاز متابعة الاداء الحكومي المتضمنة الافادة عن طلب محافظ الجهراء باعتبار المنتزه من التراث الوطني لعلاقته المباشرة بالقصر الأحمر وطلب تولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الاشراف على المنتزه القومي (الإبقاء على الموقع الحالي على ما هو عليه) يؤديان الى الغاء فكرة المشروع الحالي، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم تنفيذ الانشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية المأمولة.

وبخصوص وقف الانذارات الصادرة من بلدية الكويت لأهالي المزارع استفسر إن كان ذلك قد تحقق بالفعل بموجب الكتاب الموجه من نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية الى بلدية الكويت بتاريخ 31 مارس 2016 وفقا لما سلف بيانه.

وذكر أن الآلية الواردة بقرار مجلس الوزراء بخصوص طرح مشروع تطوير منتزه الجهراء الوطني على من يرغب من المستثمرين من القطاع الخاص تتطلب تعديلها لتتفق واحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان المجلس اصدر قراره بتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، بلدية الكويت، وادارة الفتوى والتشريع، لدراسة الغاء قرارات مجلس الوزراء بخصوص طرح مشروع تطوير منتزه الجهراء الوطني على من يرغب من المستثمرين من القطاع الخاص وما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم تنفيذ الانشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية المأمولة، ومدى اعتبار المنتزه من التراث الوطني، وفي هذه الحالة اتخاذ اجراءات نقل الاشراف عليه الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

