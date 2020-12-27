أسماء المزارع القديمة

Sunday النهار

مزرعة الشياب: تعتبر هذه المزرعة أول مزرعة أسست في الجهراء، وأسسها عائلة السعيد عند استيطانهم في الجهراء، ومازالت رسوم هذه المزرعة موجودة إلى الآن وهي تقع الآن شمالي الجهراء «موقع الاثل الشمالي» ضمن أملاك الشيخ صباح الناصر الصباح.

مزرعة القنيعرية: ملك جاسم عبداللطيف السعيد ورثها بعده ابنه ابراهيم وثمنتها الدولة وهي الآن ما يقع عليها «مجمع الجهراء الصحي».

مزرعة البريمة: وهي مزرعة تعود ملكيتها إلى سليمان صالح السعيد ومازالت هذه المزرعة قائمة إلى الآن وقد انتقلت ملكيتها إلى مطيران الحبشي.

مزرعة خربقا: ملك عبدالرحمن عبدالله الهدة «بن طريمان» ثمنتها الدولة ومازالت آثارها باقية إلى الآن.

مزرعة نبصة: وهي مزرعة قديمة وتعود ملكيتها إلى الشيخ مبارك الصباح «مبارك الكبير» وانتقلت ملكيتها إلى الشيخ دعيج سلمان الصباح ومن ثم انتقلت ملكيتها إلى مبارك حمد العيار وثمنتها الدولة وهي تقع شمال القصر الأحمر ويقام على موقعها الآن غالبية مساكن أهالي الجهراء.

مزرعة رحية: ملك ثابت عبدالله الحبشي وثمنتها الدولة وموقعها الآن ضمن المنتزه القومي ومازالت آثارها باقية.

مزرعة شريم: ملك مبارك حمد السعيد وثمنتها الدولة ومازالت آثارها باقية وتقع ضمن المنتزه القومي.

مزرعة بن هطنفل: ملك عبداللطيف محمد السعيد وثمنتها الدولة ومازالت آثارها باقية وتقع ضمن المنتزه القومي.

مزرعة بن عطا الله :ملك عبدالرحمن ابراهيم العطاالله اشتراها من بن عويشير ثمنتها الدولة ويقع عليها الآن مبنى مدرسة الجهراء الابتدائية للبنات.

مزرعة القبة: ملك مبارك سعد القبة.

مزرعة فريح المهوس: ملك فريح المهوس الحبشي.

مزرعة السيد: ملك السيد خلف باشا النقيب.

مزرعة البدر: ملك يوسف البدر.

مزرعة الكوح: ملك أحمد عثمان الكوح.

مزرعة الأمراء: ملك الأمير فهد عبداللطيف السعيد.

مزرعة المحيسن: ملك محمد المحيسن الحبشي.

مزرعة البسام: ملك عبدالمحسن محمد البسام.

مزرعة المانع: ملك ابراهيم سليمان المانع.

مزارع العريفان :وهي عدة مزارع ملك مجبل وسليمان وعلي ناصر العريفان.

مزرعة عبدالله الخلف السعيد: ملك عبدالله الخلف السعيد.

مزرعة العيار: ملك محمد ومبارك العيار.

مزرعة اللافي: ملك لافي وعبدالله فهد اللافي.

مزرعة بن عويشير: ملك سالم العويشير.

مزرعة السويلم: ملك سليمان سالم السويلم.

مزرعة الرجعان: ملك مزيد الرجعان.

مزرعة الشيخ صباح الناصر الصباح: ملك الشيخ صباح الناصر الصباح.

مزرعة الشيخ صباح الأحمد الصباح: ملك سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

جميع هذه المزارع ثمنتها الدولة لأصحابها منها مازالت آثارها موجودة إلى الآن ومنها من اندثرت وجميعها تقع الآن ضمن المنتزه الوطني.

